Si dimette il sindaco di Cornaredo: lascia per diventare presidente di Cap

Si è dimesso il sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino. La prefettura, nella giornata di martedì 6 giugno, ha comunicato lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario prefettizio. Il comune alle porte di Milano sarà guidato fino alle prossime elezioni da Laura Visone.

Yuri Santagostino, eletto in quota Pd nel 2014 e confermato nel 2019, ha lasciato l'incarico per diventare presidente di Cap Holding, società che si occupa della gestione delle acque di Milano e hinterland.

"È stata una scelta difficile ma che ho preso in modo consapevole - ha spiegato Santagostino attraverso un post -. Nove anni sono stati una vita, in cui ho dato tutto me stesso, sono cresciuto tantissimo nonostante abbia ancora tante cose ancora da imparare nella mia vita. Quando ero ragazzo sognavo di diventare sindaco della mia comunità, di mettermi al servizio dei miei concittadini. Ho realizzato quel sogno a 30 anni e mi sento fortunato per questo".

"Negli ultimi mesi alcuni avvenimenti accaduti a persone a me molto vicine mi hanno fatto molto riflettere e mi hanno portato ad una scelta più decisa - ha puntualizzato l'ex primo cittadino -. L’opportunità che mi si presenta è davvero importante per me, per il percorso che ho fatto in questi anni, ma anche per le persone che mi sono più vicine. Un riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni a Cornaredo da una grande squadra".