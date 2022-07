La Corte dei conti rimbrotta Regione Lombardia su Olimpiadi e incidenti sul lavoro

Pioggia di critiche su Palazzo Lombardia. La corte dei conti 'rimprovera' la Regione sul lavoro ancora da svolgere in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, sulla spesa sanitaria e sulle misure per prevenire gli incidenti sul lavoro.

Nell’annuale relazione sul rendiconto generale del Pirellone, i giudici della corte dei conti ritengono insufficienti sia i livelli di investimento sulla sanità (pari a soltanto il 56% dei fondi per il covid) sia i provvedimenti messi in atto nell'ambito della sicurezza sul lavoro e avvertono sulla necessità di monitorare le spese per le Olimpiadi invernali 2026 (per evitare che i costi salgano). Messe in luce, infine, anche le problematiche relative all’autostrada Pedemontana.

Ad essere valutati positivamente sono invece il piano utilizzato per contrastare la pandemia e l'utilizzo dei fondi europei (ambito nel quale la Lombardia è tra le migliori regioni d'Italia). Quanto agli infortuni sul lavoro, la Corte sottolinea la "scarsa incisività" degli interventi per prevenirle, sottolineando una "stasi nel numero delle ispezioni (+0,88%) e la flessione del numero delle imprese ispezionate nel 2021 rispetto all’anno della pandemia (-6,11%)". Di qui l'invito a usare le risorse disponibili per misure più efficaci in questo campo.

La replica di Fontana

Il governatore lombardo Attilio Fontana risponde sostenendo che Regione Lombardia è già al lavoro per "prevenire aggravi di costi" in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Per quel che riguarda il mancato aumento di ispezioni per prevenire altri incidenti sul lavoro, poi, il presidente afferma che si tratta di "un problema che stiamo sollevando con il governo" attribuendo il problema alle complicazioni nel reclutare personale che svolga questa attività.