La manifestazione pro Palestina si farà "nonostante i divieti"

“Scendiamo in piazza contro i divieti, perché abbiamo memoria”. A scriverlo sono i Giovani palestinesi su Instagram in un post per rivendicare il loro diritto a manifestare domani, Giornata della Memoria sulla Shoah, nonostante il ministro degli Interni abbia optato per evitare il corteo. Secondo il collettivo la “giustificazione” usata dalla politica relativa alla commemorazione della Shoah come legge dello Stato è ingiusta. “La legge dello Stato sancisce che l’Italia dovrebbe ripudiare la guerra - scrivono i Giovani palestinesi - e che dovrebbero essere vietate le commemorazioni fasciste come quelle per Acca Larentia perché li sì che c’erano antisemiti veri”.

Su Instagram, l’organizzazione giovanile spiega che i cortei pro Palestina non sono manifestazioni contro la commemorazione della Shoah. “Chi veramente crede ed esercita la memoria, chi veramente ha vissuto profondamente nella coscienza l’esperienza della Shoah, certamente capisce perché si deve scendere in piazza per fermare il genocidio che sta avvenendo in Palestina”, scrivono.

Il corteo ci sarà, quindi, nonostante i divieti perché “manifestare è un diritto in Italia”. Inizierà alle 15, punto di ritrovo è piazzale Loreto all'anfiteatro Martesana. “La memoria ci impone di scendere in piazza contro e nonostante i divieti contro un governo alleato dei criminali sionisti, contro un governo fascista che però ha il coraggio di additare noi come antisemiti, solo perché lottiamo perché non si ripeta uno sterminio”, concludono i Giovani palestinesi.