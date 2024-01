Palestinesi d'Italia: "Rispettiamo l'ordinanza, non siamo responsabili per chi manifesta oggi"

L’Associazione palestinesi in Italia ha deciso di posticipare la manifestazione prevista per oggi a domani, domenica 28 gennaio. “Comunichiamo lo spostamento nel rispetto dell’ordinanza stabilita dalle autorità italiane”, scrive l’Api su Instagram. L’invito esteso anche ai giornalisti è per domani alle 15, in piazzale Loreto angolo via Padova per chiarire le ragioni che hanno spinto al rinvio.

La decisione non è arrivata, però, alla leggera. Api scrive sempre su Instagram: “Dobbiamo riunirci in massa per protestare contro la sanzione imposta dal Ministero dell’Interno, rappresentato dal signor Piantedosi. Non possiamo permettere che questa ingiustizia passi inosservata”. E ancora: “Stiamo cercando casse più grandi per lanciare messaggi forti ed espliciti di disgusto per quanto è accaduto”.

Per quanto riguarda le altre associazioni che hanno deciso di manifestare comunque nella giornata di oggi, come i Giovani palestinesi, Api ha commentato prendendo le distanze: “Per chi scenderà in piazza domani Api non sarà responsabile. La responsabilità ricadrà su quelle associazioni che hanno deciso di ricondividere la locandina del 27 invitando a infrangere i divieti imposti dalle autorità”. L’associazione ha evidenziato che infrangere la legge potrebbe comportare il rischio di non ottenere più autorizzazioni in futuro.