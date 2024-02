La spesa (enorme) del Comune di Milano per le palestre di Città metropolitana

Il Comune di Milano spende, ogni anno, 1 milione e 683mila euro per l'affitto di palestre alla Città metropolitana, senza contare i 410mila euro in più solo da settembre a dicembre del 2023, e affitto orario aumentato nel 2024.

Il caso era già scoppiato qualche settimana fa a Palazzo Marino, con un intervento del consigliere del Pd Alessandro Giungi molto critico nei confronti, appunto, di Città metropolitana. Lunedì 26 febbraio, Giungi è tornato sull'argomento, facendo qualche conteggio. Secondo quanto da lui riportato, la Città metropolitana chiede al Comune di Milano un affitto di 39 euro più Iva all'ora per le palestre. A fronte di questo, il Comune chiede alle società e associazioni sportive 23 euro all'ora, facendosi carico del resto.

Ciò si traduce (nell'ambito di un bilancio per lo sport di 8 milioni all'anno) in una spesa, per Palazzo Marino, di 1 milione e 600mila euro che però, con una determinazione dirigenziale, per gli ultimi mesi del 2023 è aumentata ulteriormente dai altri 410mila euro, a causa dell'aumento di ore utilizzate dalle associazioni.

Ma non è solo questione di costi. "Le associazioni sono tenute a pagare i servizi di pulizia e guardiania", ha attaccato il consigliere Giungi, "al Comune competono riscaldamento, energia elettrica e acqua, mentre la Città metropolitana dovrebbe occuparsi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ma, coi sopralluoghi che abbiamo fatto, abbiamo scoperto che questa manutenzione fa schifo. Io penso che la Città metropolitana voglia affossare lo sport giovanile nella nostra città, anche per le condizioni indegne in cui tiene le palestre".

Secondo quanto era stato riferito nel corso del 2023 dall'assessora allo sport, Martina Riva, sono circa un centinaio le associazioni sportive che usufruiscono delle palestre scolastiche per le loro attività, per un totale di circa 31mila ore di utilizzo.