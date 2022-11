Calenda: "Ticket Moratti-Cottarelli? È una buona idea"

"Vedrei bene un ticket Moratti-Cottarelli per le prossimi elezioni regionali in Lombardia". Queste le parole del leader di Azione, Carlo Calenda a proposito dei possibili candidati alla presidenza della Regione. Nel pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre, l'ex vicepresidente lombarda e l'econimista saranno in piazza con Calenda e Renzi per manifestare a favore dell'Ucraina.

"Letizia Moratti è un candidato alla presidenza della Regione che può portare valore aggiunto. Da sindaco ha portato a Milano l'Expo. Da assessore regionale ha guidato in Lombardia un'ottima campagna vaccinale, con una linea sulla sanità molto condivisibile. In politica esprime una posizione moderata", ha commentato Calenda a margine di un incontro a Pavia per la presentazione del suo libro 'La libertà che non libera'.

"Per noi c'è un tema di qualità delle candidature - ha detto ancora Calenda ai microfoni di Tagadà su La7 - Moratti è una candidatura di qualità, anche Carlo Cottarelli. Il Terzo Polo sulla Moratti "deciderà come federazione", afferma poi Matteo Renzi a L'aria che tira su La7, dopo di che "la cosa della Moratti è politicamente interessante" e "se fossi segretario del Pd chiamerei di corsa la Moratti e le direi andiamo insieme, se il Pd avesse voglia di vincere le elezioni, ma il Pd di Letta voglia di vincere...".

"Letizia Moratti è un profilo connotato all'interno del centrodestra, il suo campo di appartenenza è quello. Per noi il sostegno alla candidatura di Moratti non è opzione". Così, invece, all'Ansa il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo. "Noi stiamo facendo un altro percorso - aggiunge - che parte dalle forze politiche all'opposizione della giunta di Fontana, e che devono trovare al proprio interno la coesione necessaria per presentare un'offerta politica all'altezza per un cambiamento radicale", a maggior ragione "dopo le dimissioni di Moratti che hanno sancito in maniera chiara la fine del centrodestra così come lo conosciamo". "Moratti - commenta la dem Anna Ascani - è una di centro destra anche se dice cose che dovrebbero preoccupare la destra. Noi avremo una candidatura che rappresenterà il campo del centro sinistra".