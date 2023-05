L'addio al Pd di Cottarelli non è un bel segnale, ha detto Sala

"Non è un bel segnale, posso dire che conoscendo Cottarelli un po' me l'aspettavo perché lui si sente di appartenere ad un'ala liberale progressista che, evidentemente, lui non vede rappresentata e soprattutto perché in questo momento sembra probabilmente trovare poco spazio per le sue competenza, la sua voglia di portare contributo sulle logiche più economiche e di politica industriale". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala commentando la decisione dell'economista Carlo Cottarelli di lasciare il Senato dove era stato eletto con il Pd, anche perché 'a disagio' con la linea politica della nuova segretaria Elly Schlein. "Detto ciò mi spiace e spero che non ci siano altre uscite perché al momento non servono - ha aggiunto Sala -. Diciamo che conoscendolo personalmente non è una cosa che mi ha stupito".

Allineato a Sala anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana: "Cottarelli è una persona seria, mi sembra di capire: l’ha detto chiaramente, è entrato pensando di poter fare un certo tipo di discorso politico, riformista, liberal democratico - ha detto il governatore a margine di un incontro a Palazzo Lombardia -. Quando si è accorto che il partito è diventato qualcosa di ben diverso, di oltranzista, non si è sentito più a suo agio"