C'è una mozione per togliere il crocifisso

Togliere il crocifisso dall'aula del Municipio 7 di Milano. È quello che ha chiesto la consigliera del Partito democratico Laura Fabbri che nei giorni scorsi ha presentato una mozione al parlamentino. Per il momento il testo non è stato discusso (è approdato solo in commissione) e non è chiaro quale sarà il suo futuro quando verrà messo ai voti.

Il crocifisso nell'aula consigliare del municipio 7 è arrivato nel 2017 e ha scalzato dal centro della stanza il ritratto del presidente della Repubblica, originariamente sopra la stele del municipio. La consigliera Dem, nella mozione depositata lo scorso 8 marzo, vorrebbe rimettere al centro della sala il ritratto di Mattarella. Tra le premesse della mozione scritta da Fabbri e depositata in comune c'è anche una sentenza della corte di Cassazione del settembre 2021 (la 24.414); sentenza in cui i supremi giudici avevano scritto che "L'esposizione autoritativa del crocifisso [...] non e compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L'obbligo di esporre il crocifisso è espressione d1 una scelta confessionale La religione cattolica costituiva un fattore di unita della nazione per 1l fascismo: ma nella democrazia costituzionale l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita".

Attualmente non è ancora chiaro che cosa succederà al testo ma il centrodestra ha fatto quadrato attorno al simbolo religioso. "Abbiamo i quartieri fuori controllo, carovane di nomadi in strada, baby gang, case occupate abusivamente, discariche di rifiuti in strada a cielo aperto e la sinistra del Municipio 7 cosa fa? Presenta una richiesta per la rimozione del crocifisso dall’aula consiliare", tuona in un comunicato Antonio Salinari, capogruppo di Forza Italia del Municipio 7. Secondo il forzista il crocifisso sarebbe uno dei simboli della civiltà europea: "La nostra capacità di rispetto si deve proprio alle radici della nostra storia e dei nostri valori - ha concluso Salinari - rispetto che si fonda soprattutto sul Crocifisso simbolo di amore e pace". Ora la parola passa all'aula del consiglio.