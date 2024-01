La libreria milanese di estrema destra che ospita un dibattito sulla figlia di Dugin

Tocca anche Milano la polemica per i tanti eventi (convegni, mostre, proiezioni di film) che sono stati organizzati, per gennaio e febbraio, in varie città italiane, di stampo filo-russo. Protagonista di molti di questi appuntamenti è l'associazione Vento dell'Est, presieduta da Lorenzo Berti (già esponente di CasaPound), che ha scelto lo Spazio Ritter di via Maiocchi, una libreria di estrema destra, per un incontro sulla figura di Darya Dugina, figlia di Aleksandr Dugin, teorico del mondo multipolare e tra gli ideologi di Putin. Dugina è morta a 29 anni a Mosca, ad agosto 2022, a causa di un'autobomba.

L'evento, che si terrà domenica 14 gennaio nel pomeriggio, si intitolerà "Darya Dugina e il Donbass". Condurrà la serata Marco Battarra, fondatore dello Spazio Ritter. Tra gli interventi, quelli di Maurizio Murelli (storico editore della destra radicale in Italia, già condannato per 'concorso morale in omicidio' per la bomba che uccise l'agente di polizia Antonio Marino nel 1973 a Milano) e di Rainaldo Graziani (figlio di Clemente, fondatore di Ordine Nuovo insieme a Pino Rauti e altri).

Poiché Spazio Ritter è un luogo privato, ovviamente l'amministrazione comunale non può intervenire. Ma il gruppo milanese di +Europa sta pensando di organizzare in ogni caso un presidio davanti alla libreria di estrema destra per protestare contro la propaganda della guerra d'aggressione.

Gli altri appuntamenti in Italia

L'incontro non è passato inosservato, anche perché nello stesso periodo altre città d'Italia sono toccate da simili manifestazioni. Il caso più eclatante è sicuramente Modena, dove il 20 gennaio sarebbe in programma, in una sala del Comune, a cura dell'associazione Russia Emilia Romagna, un incontro sulla "rinascita di Mariupol", la città ucraina distrutta quasi completamente dall'assedio russo: il sindaco di Modena, però, martedì 9 gennaio presenterà in giunta la proposta di revoca della sala. Tuttavia per il 20 è comunque confermata una manifestazione, organizzata da Radicali Italiani e comunità ucraina modenese, con tantissime adesioni, per denunciare in ogni caso il programma di propaganda sistematica in sostegno alla guerra d'aggressione russa e le ingerenze russe in Italia.

Un altro appuntamento in programma (per ora confermato) sarà a Lucca, all'interno di un hotel: questa volta (in collegamento) interverrà Dugin in persona, e in sala ci saranno Berti (già citato presidente di Vento dell'Est, ex CasaPound) e il fotografo Giorgio Bianchi, apertamente sostenitore della guerra russa.

Le reazioni politiche

"Si tratta di una campagna di influenza e disinformazione, organizzata in modo deliberato da ambienti putinisti, con l'obiettivo di diffondere la propaganda del Cremlino sull'invasione russa dell'Ucraina. Questa macchinazione non può passare sotto silenzio", ha dichiarato Lia Quartapelle, deputata milanese del Partito democratico, invitando alla mobilitazione contro questi eventi. L'eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti ha invocato l'intervento dei prefetti commentato che è in gioco "la difesa dei nostri valori e della nostra libertà".

"La libertà d'opinione è un diritto non negoziabile, ma lo è anche la difesa della verità storica", ha commentato l'associazione Memorial Italia, nata da una costola di Memorial, fondazione russa dichiarata 'agente straniero' da Putin dopo avere vinto il Nobel per la Pace: "La presenza (in collegamento in remoto, ndr) a uno di questi eventi di Alexander Dugin, intellettuale ideologicamente vicino al regime di Putin, rende ancora più inquietante il rischio di una manipolazione delle vicende che saranno al centro dell'attenzione delle iniziative che si svolgeranno a breve e che mirano ad accreditare una visione giustificazionista dell'aggressione russa all'Ucraina".

"Si tratta di eventi di stampo dichiaratamente revisionista, per non dire negazionista, quanto alle responsabilità russe per la criminale aggressione perpetrata ai danni del popolo ucraino", hanno dichiarato l'eurodeputato Massimo Castaldo e la deputata Federica Onori, del Movimento 5 Stelle: "Tentativi palesi di manipolazione dell'opinione pubblica che in nessun modo dovrebbero trovare l'avallo da parte delle istituzioni. Occorre fare piena luce e chiarezza su queste campagne disinformative che potrebbero prendere sempre più piede, anche in vista delle elezioni europee del prossimo giugno, con un'Italia vista da molti come il 'ventre molle' della disinformazione del Cremlino in Occidente".