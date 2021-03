"Il virus, a differenza di certi consiglieri comunali, non sta seduto e non va in vacanza"

“Ho appreso che la prossima riunione di Consiglio comunale si terrà l’8 aprile, dopo 16 giorni dall’ultima seduta, convocata 11 giorni dopo la penultima”. Lo ha sottolineato in una nota Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia a Milano. “Con una città strangolata dalla crisi economica e, mi auguro, un imminente allentamento della zona rossa – ha osservato – ci sarebbero da discutere tantissime cose. C’è da prorogare la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico in scadenza il 31 marzo e per cui il Governo ha stanziato fondi agli Enti Locali per ripianare il buco dei mancati incassi”.

“Se non ci sono altre delibere, al di là dei debiti fuori bilancio, sarebbe l’occasione per discutere le tantissime proposte dei consiglieri comunali che presentano mozioni e Odg per dare il loro contributo propositivo, in ottemperanza alle nostre competenze istituzionali. Ad esempio, sono il primo firmatario di un documento presentato da Forza Italia con 15 proposte per il ‘Ritorno alla normalità’ che prevedono correttivi da applicare subito nella quotidianità meneghina per scongiurare un’ulteriore ondata di contagi” ha aggiunto.

“Il virus, a differenza di certi consiglieri comunali, non sta comodamente seduto in poltrona e non va nemmeno in vacanza. Sono davvero stupito dall’atteggiamento del presidente Bertolè e un po’ mi vergogno per la totale assenza di idee della politica milanese. Chissà cosa penserebbe uno dei sindaci più amati, Carlo Tognoli, recentemente onorato Tognoli per le sue grandi doti di innovatore, attento alle esigenze dei milanesi” ha concluso l’esponente di Forza Italia.