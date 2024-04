De Chirico fa pace con Forza Italia: sarà responsabile aree metropolitane

Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Milano, fa "pace" con Forza Italia: rientra nel gruppo a Palazzo Marino, dopo appena qualche giorno di "migrazione" nel gruppo misto, e assume un incarico nazionale. Finisce così un caso politico di cui si erano interessati direttamente i vertici nazionali, a partire dal segretario Antonio Tajani e il responsabile enti locali del partito, Maurizio Gasparri.

Riavvolgiamo il nastro. La settimana scorsa, uno scarno comunicato della dirigenza cittadina di Forza Italia faceva sapere che, con l'ingresso di Luca Bernardo in Forza Italia e nel gruppo, l'ex candidato sindaco avrebbe sostituito De Chirico come capogruppo. Ringraziamenti di rito al capogruppo uscente che, però, non l'aveva presa per niente bene (tra l'altro, formalmente, il capogruppo viene scelto ed eletto dagli altri membri del gruppo, non dalla segreteria cittadina) e si era autosospeso.

A stretto giro, aveva fatto lo stesso il consigliere regionale Giulio Gallera, in solidarietà, e così diversi consiglieri della città metropolitana e dei municipi milanesi. Insomma, attorno a De Chirico si era "coalizzato" un movimento, quello facente capo proprio a Gallera e alla sua area "liberal" dentro Forza Italia, ma non solo.

Data la chiara "rottura", Tajani e Gasparri si erano messi al lavoro per ricucire lo strappo, cosa che si è concretizzata mercoledì 24 aprile con l'attribuzione a De Chirico dell'incarico di responsabile nazionale aree metropolitane di Forza Italia. Un incarico nazionale che lui dichiara di "accettare con grande senso di responsabilità".

"Voglio mettermi subito alle spalle la brutta vicenda e, per questo, ho prontamente comunicato alla presidenza del consiglio comunale il mio rientro nel gruppo (di Forza Italia, n.d.r.) a Palazzo Marino", aggiunge il consigliere, spiegando che coinvolgerà da subito gli 11 capigruppo del partito nelle città metropolitane italiane "per dare insieme un contributo fattivo e propositivo alla riforma dell'ente intermedio che, a seguito della legge Delrio, è stato rimaneggiato danneggiando i cittadini. Il presidente Berlusconi mi ha insegnato che l'impegno deve essere il biglietto da visita di chi si riconosce nei valori fondativi di Forza Italia e che l’amore - in questo caso per il mio lavoro nelle Istituzioni - vince sempre sull’invidia e sull’odio".

Immediato il rientro anche di Gallera in Regione: "Ricomincio a lavorare all’interno del gruppo Forza Italia del consiglio regionale della Lombardia e continuo a lavorare sul territorio con ancora maggiore intensità", dichiara: "Da oggi l’unico obiettivo è quello di ottenere un grande risultato alle elezioni europee e contribuire alla vittoria del maggior numero di amministrazioni locali".