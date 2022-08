Elezioni, l'assessore De Corato si dimette: cambio con La Russa

Addio allo 'sceriffo'. Riccardo De Corato lunedì si dimetterà da assessore alla Sicurezza della Lombardia e al suo posto dovrebbe arrivare Romano La Russa, fratello di Ignazio. A stabilire il rimpasto anticipato, in vista delle elezioni, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

I cambi di poltrona sarebbero comunque stati necessari all'indomani delle politiche, quando il governatore lombardo Attilio Fontana si troverà a dover sostituire gli assessori eletti in parlamento, oltre che a trovare le nomine più favorevoli alle prossime regionali.

De Corato lascia quindi la poltrona di assessore, tornando a essere (in teoria temporaneamente) consigliere, per un seggio, dato quasi per certo, in parlamento: è candidato nel collegio uninominale di Rozzano per la Camera, dove il centrodestra dovrebbe avere vantaggio sul centrosinistra. Nel piano di Meloni, inoltre, La Russa 'junior', potrebbe diventare il volto dI FdI per il voto in Lombardia.

Consigliere comunale a Cinisello Balsamo e a Sesto San Giovanni, Romano La Russa è stato europarlamentare nel 2004 e assessore all'Industria e alla Sicurezza con la giunta di Roberto Formigoni.