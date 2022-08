Elezioni, De Magistris capolista a Milano per l'Unione Popolare

Sarà Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli e leader nazionale di Unione Popolare, a guidare la lista "viola" della sinistra radicale nel collegio proporzionale di Milano per la Camera dei Deputati. Lo ha reso noto la stessa Unione Popolare, annunciando la "notte delle firme" per raccogliere le sottoscrizioni necessarie a presentare la lista alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Al Senato, invece, il capolista sarà il sindaco di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra, le cui posizioni sui vaccini anti covid e sulla guerra della Russia contro Ucraina hanno generato diverse polemiche nei mesi scorsi.

Per la cronaca, la "notte delle firme" parte alle 19 di venerdì 12 agosto: l'appuntamento è presso la federazione milanese di Rifondazione Comunista (via Vallarsa 2). Rifondazione è uno dei partiti e movimenti che sostengono Unione Popolare, insieme a ManifestA, Potere al Popolo e DeMa.

Nei collegi uninominali di Milano per la Camera, Unione Popolare candida Giuseppina Vercesi (educatrice di nido), Elena Lott (militante di Potere al Popolo, volontaria nella brigata Abd Elsalam di Corvetto) e Bianca Tedone (già candidata a sindaca di Potere al Popolo). Nel proporzionale, oltre a De Magistris, in lista Anna Camposampiero (dirigente di Rifondazione Comunista), Rocco Spinelli e Mara Ghidorzi.

Nei collegi uninominali per il Senato, Unione Popolare candida Alessandro Lanzani (medico ortopedico e dello sport) e Nadia Rosa (dirigente di Rifondazione Comunista). Al plurinominale, oltre al capolista Finiguerra, sono candidati Giovanna Cardarelli, Nicola Vox e Rita Campioni.

I candidati di Unione Popolare a Milano - Camera

Collegio uninominale Lombardia 1 - U07 Loreto

(Municipi 2, 8 e 9 fino alla circonvallazione esterna)

Giuseppina Giusi Vercesi

Collegio uninominale Lombardia 1 - U08 Bande Nere

(Municipi 3, 4, 5, 6 e 7 fino alla circonvallazione esterna)

Elena Lott

Collegio uninominale Lombardia 1 - U09 Venezia

(Municipio 1 e gli altri Municipi fino alla circonvallazione esterna)

Bianca Tedone

Collegio plurinominale Lombardia 1 - 01

(i tre collegi U07, U08, U09 cittadini più U04 e U05, Rozzano e Legnano)

Luigi De Magistris

Anna Camposampiero

Rocco Spinelli

Mara Ghidorzi

I candidati di Unione Popolare a Milano - Senato

Collegio uninominale Lombardia 1 - U03 Venezia

(Municipi da 1 a 7)

Alessandro Lanzani

Collegio uninominale Lombardia 1 - U04 Sesto San Giovanni

(Municipi 8 e 9, Sesto San Giovanni e altri Comuni limitrofi)

Nadia Rosa

Collegio plurinominale Lombardia 1 - 02

(U03, U04 e altri)

Domenico Finiguerra

Giovanna Cardarelli

Nicola Vox

Rita Santa Adriana Campioni