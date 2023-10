Decreto Asset: Sala spiega le nuove regole per i taxi

Nuove regole sul servizio taxi. Qualche giorno fa, il 9 ottobre, è stata approvata la legge 136, decreto Asset. A commentare il sindaco di Milano Beppe Sala sul suo profilo Instagram: “Nelle prossime settimane definiremo le iniziative che prenderà il comune”. Le norme avevano già scatenato il dissenso dei tassisti che avevano alzato il polverone dello sciopero.

Le regole

Con la nuova legge si rivoluziona il tema delle licenze, che potranno essere incrementate non oltre il 20% rispetto a quelle già esistenti. La totalità del ricavato del comune derivante dalle nuove licenze verrà devoluto a quelli che Sala chiama i “vecchi tassisti”, ovvero agli attuali possessori di licenza. “A Milano la somma equivale ad alcune decine di milioni di euro”, spiega il primo cittadino.

Raddoppiato gli incentivi per l’acquisto di auto a basso impatto ambientale, a patto che vi sia l’intervento del governo per il finanziamento. Questo varrà tanto per i nuovi, quanto per i vecchi autisti. Infine, all’interno del bando del comune verranno inseriti dei criteri premianti per l’ottenimento della licenza, dalla conoscenza di lingue straniere alla disponibilità a svolgere turni notturni.

Tantissimi i commenti negativi. Diversi utenti, in particolare, hanno mal giudicato la scelta di devolvere il ricavato comunale ai vecchi tassisti, gli stessi che si sono opposti in massa alle nuove regole.