In Regione hanno proposto l'osservatorio sulla Cristianofobia

"Non è un tema esclusivamente confessionale, ad essere sotto attacco è la cultura italiana ed europea". Così Max Bastoni, consigliere regionale della Lega, ha commentato in consiglio regionale della Lombardia il sostegno del Carroccio alla mozione, presentata da Luca Del Gobbo (Noi con l’Italia), per l’istituzione di un osservatorio regionale sulla Cristianofobia.

"Non ci sono solo i fatti di sangue documentati nel mondo, ma purtroppo assistiamo ad una delegittimazione dell’identità europea attraverso lo scardinamento dell’idea stessa che la Cristianità non solo sia stata il fondamento della nostra cultura, ma addirittura un valore positivo insopprimibile per l’Occidente", prosegue Bastoni.

"Paradossalmente anche in Italia una semplice messa a favore della famiglia naturale oppure un rosario contro i matrimoni gay finisce per entrare nelle statistiche dei tribunali. L’oppressione del pensiero miete più vittime dei proiettili degli integralisti islamici. A repentaglio la nostra stessa identità. E’ l’idea di una società neoliberista priva di coesione sociale, relativista, caratterizzata da un profonda decrescita demografica, dalla demolizione dei diritti sociali e la negazione antropologica della famiglia naturale, dall’immigrazione di massa resa, agli occhi dell’opinione pubblica, non solo positiva bensì pure auspicabile".

Del Gobbo cita un rapporto dell'associazione Porte Aperte, presentato qualche giorno fa, che stima in 340 milioni i cristiani discriminati nel mondo: 4.200 arresti e oltre 1.700 rapimenti solo "nell'ultimo anno". L'idea è venuta all'ex sindaco di Magenta dopo l'attentato alla cattedrale di Nizza dello scorso ottobre. "Non è un problema solo dei paesi sottosviluppati, ma ci sono anche in Italia tanti piccoli episodi di intolleranza, come il vandalismo su statue di santi", dice ancora Del Gobbo.