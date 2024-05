La tribuna elettorale nel campo rom con Cecilia Strada e Jessica Todaro

Un luogo inedito per parlare di politica, di diritti e, soprattutto, di Europa. Cecilia Strada, candidata alle europee del Pd, e Jessica Todaro, candidata di Alleanza Verdi-Sinistra, hanno scelto il campo rom di via Chiesa Rossa a Milano. Lo spazio, uno dei quattro autorizzati dall'Amministrazione comunale, è stato scenario di un confronto tra esponenti politici: "L’idea alla base delle tribune nei campi è una: portare la politica lì dove la politica di solito non va", si legge nella nota diffusa per rilanciare l'evento. L'iniziativa fa parte dei progetti di Roma for democravy con il Movimento Kethane - Rom e famiglia sinta.

"La sfida più grande che abbiamo davanti ha un nome: disuguaglianza - afferma Cecilia Strada -. Viviamo in un mondo in cui evidentemente non siamo tutti uguali né in Italia né in Europa. Nel momento in cui non diamo diritti a tutti e a tutte generiamo esclusione e divari enormi. L’Europa deve dare risorse per risolvere disuguaglianze perché altrimenti si allargheranno e sarà un guaio per tutti. Stiamo pagando il conto di anni in cui ci hanno divisi alzando muri. Ma rom e sinti rappresentano la Meravigliosa diversità, sono organo vitale della società. A Bruxelles avete un’alleata".

Anche Todaro, candidata sinti al Parlamento europeo, si rivolge alla sua comunità parlando di un'etnia che ha sempre dovuto implorare, anche i diritti di base: "Queste elezioni sono l’occasione non di chiedere, ma di andare noi stessi nelle istituzioni. Io sono una sola, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Siamo un popolo grande", spiega Jessica Todaro.