Smog: per Letizia Moratti bisogna dimezzare il costo del biglietto Atm

Dimezzare il prezzo dei biglietti di metro, bus e tram a Milano. La proposta, che non mancherà di far discutere, arriva da Letizia Moratti, ex sindaca del capoluogo lombardo e ora dirigente di Forza Italia dopo essersi candidata, nel 2023, alla presidenza di Regione Lombardia per il Terzo Polo.

"Non bastano le restrizioni del traffico, bisogna intervenire nel ricambio delle caldaie e su una migliore mobilità pubblica", ha affermato Moratti parlando dell'efficacia delle politiche del Comune di Milano sull'inquinamento: "È chiaro che, se il biglietto dei mezzi pubblici aumenta, si va in controtendenza rispetto a quello che dovrebbe essere fatto". L'ex sindaca ha citato esempi in Olanda e in Danimarca dove il prezzo del biglietto è stato dimezzato e di conseguenza il traffico delle auto è diminuito.

Moratti ha poi aggiunto un invito al governo e all'Europa: "Quando ero in Regione (come vice presidente della precedente giunta di Attilio Fontana, n.d.r.), avevo chiesto di venirci incontro con misure di sostegno, e l'Europa non l'aveva fatto".