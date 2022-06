Si è dimessa la consigliera che scriveva tweet incomprensibili contro tutti

"Opinioni personali, nella forma e nella sostanza, di cui né il sottoscritto né il partito erano a conoscenza". Così Luca Bulciaghi, capogruppo della Lega a Settimo Milanese, commenta in una nota le frasi della ormai ex consigliera comunale leghista Claudia Prina, dimessasi dopo la diffusione dei suoi improbabili tweet. Esternazioni che, scrive ancora Bulciaghi, "non sono compatibili con quelle ufficiali della Lega e del gruppo consiliare".

Stesso concetto quello espresso da Alessio Zanzottera, referente provinciale della Lega: "Quanto apparso sulla stampa in riferimento alle dichiarazioni di Prina non rappresenta in alcun modo il pensiero e la posizione politica" del partito. Prina, nei suoi tweet, si era scagliata, ad esempio, contro il concerto in piazza del Duomo della Filarmonica della Scala, affermando che fosse una vergogna avere trasformato quel luogo "in sala conccerti" e chiedendo per questo le dimissioni della giunta di Beppe Sala. Aveva poi definito il tema di maturità su Liliana Segre una "follia" di sinistra. Fortemente contraria all'invio di armi in Ucraina, aveva accusato il presidente Zelensky di avere fatto scoppiare "il conflitto per un capriccio", affermando che "quelli massacrati siamo noi".

Ex direttrice didattica di scuola d'infanzia, Prina era stata candidata nella lista della Lega a Settimo Milanese nel 2019 ed era stata eletta. "Ma non è mai stata militante della Lega", aggiunge ora Bulciaghi commentando le sue dimissioni dal consiglio comunale. Intanto l'ormai ex consigliera ha cancellato il suo profilo Twitter.