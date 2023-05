Cottarelli (Pd) si dimette da senatore: "Lontano da Elly Schlein". Al suo posto l'ex assessora Tajani

Carlo Cottarelli, docente della Cattolica, ha annunciato che si dimetterà da senatore. Era stato eletto il 25 settembre 2022 nella lista proporzionale del Partito democratico nel collegio "Lombardia P 02", che comprende la Città metropolitana di Milano e le province di Pavia e Lodi. È durata dunque pochi mesi l'esperienza parlamentare del 'fustigatore' degli sprechi pubblici.

Era stato presentato come candidato indipendente di coalizione (tra l'altro anche nel collegio uninominale di Cremona, dove però era stato sconfitto nettamente da Daniela Santanché), tanto che aveva partecipato a eventi elettorali non solo del Pd, nella cui lista era stato incluso al proporzionale, ma anche di +Europa. Tuttavia, dopo le elezioni, pur non iscrivendosi al Pd era entrato in questo gruppo parlamentare.

Due le ragioni indicate per le dimissioni. La prima è l'accettazione di un incarico all'Università Cattolica: dirigerà un programma per l'educazione delle scienze sociali ed economiche, rivolto agli studenti delle scuole superiori. In pratica, insieme ad altri colleghi visiterà scuole in tutta Italia per parlare di economia, diritto e Costituzione. Un incarico incompatibile con la permanenza a Roma per quattro giorni alla settimana.

La seconda ragione è la distanza con la nuova segretaria del Pd, Elly Schlein. "Ha spostato il Pd più lontano dalle idee liberaldemocratiche in cui credo", ha affermato Cottarelli specificando di avere "grande stima di Elly Schlein e non credo sbagli a spostare il Pd verso sinistra. Ciò detto, mi trovo ora a disagio su diversi temi". Tra questi l'utero in affitto, il jobs act, i termovalorizzatori e altro ancora.

L'ex assessora Tajani in Senato

Esclusa la possibilità di rimanere senatore cambiando gruppo: Cottarelli ha rigettato le richieste arrivate da +Europa e da Azione-Italia Viva, affermando che, visto che è stato eletto al proporzionale nella lista del Pd, è più corretto dimettersi e lasciare spazio al primo dei non eletti. Che, in questo caso, è una 'vecchia conoscenza' milanese: Cristina Tajani, già assessora nella giunta Pisapia e nella prima giunta Sala con deleghe al lavoro e all'università. Tajani ora insegna al Politecnico, dopo essere stata presidente di Anpal, l'agenzia nazionale per le politiche del lavoro.