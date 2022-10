Perché è scoppiato il caos in Commissione antimafia in Regione Lombardia?

Dimissioni massive e polemiche. La Commissione speciale antimafia della Lombardia è finita al centro della cronaca negli ultimi giorni per la decisione dei consiglieri lombardi del Partito democratico, Gian Antonio Girelli e Angelo Orsenigo, e di quelli del Movimento 5 Stelle, di rassegnare le dimissioni dalla Commissione. Tutto per il saluto romano di Romano La Russa.

Il gesto "è volto a segnalare il disagio nei confronti della gestione personalistica della commissione da parte della sua presidente, Monica Forte del gruppo misto, espressione delle minoranze con le quali ha da tempo tagliato i ponti, fino alla plateale presa di distanze, in Consiglio, sulla mozione di censura all'assessore La Russa" scrive in una nota il Partito Democratico.

Concorde il Movimento 5 Stelle: "Il Movimento 5 Stelle, fino ad oggi, ha scelto di riservare indifferenza ai tanti che hanno utilizzato i nostri valori e le nostre idee come un taxi per entrare nelle Istituzioni, salvo poi comportarsi in maniera opposta. Allo stesso modo anche il gruppo regionale aveva scelto di rapportarsi rispetto alle plurime sbandate della consigliera Forte, nei confronti dei cittadini che votando Movimento le hanno permesso di sedere in Consiglio regionale".

E ancora: "Non possiamo restare indifferenti di fronte alla slabbratura istituzionale consumatasi con il voto di astensione e la mancata presa di posizione rispetto alla mozione di censura all'assessore La Russa e al suo saluto romano". La consigliera Forte "è ovviamente libera di mettere la sua professionalità al servizio alla coalizione di centrodestra che ora governa il Paese, abbia però il coraggio di comunicarlo formalmente". Per il gruppo consiliare, "sarebbe opportuno un passo indietro dalla presidenza della Commissione in considerazione della nuova collocazione politica della consigliera. Fino ad allora non parteciperemo alle sedute".

Fdi parla di bullismo

"La consigliera Monica Forte ha ricevuto il trattamento che i galantuomini del Pd riservano a chi non si aggrega al loro volere. Quello che è successo con la commissione antimafia è indegno non solo nei confronti della nostra collega, ma anche nei confronti dell'Istituzione. Bullismo, prepotenza, incapacità di accettare il pensiero libero. La nostra solidarietà alla collega Forte, che certo non si farà intimidire da questi comportamenti ingiusti e ingiustificabili", dichiara sulla vicenda il consigliere di Fratelli d’Italia Franco Lucente.

"Giudicata e condannata nel giro di pochissime ore per aver espresso un'opinione differente dal gregge. L'attacco del Pd a Monica Forte, rea di essersi astenuta sulla mozione di censura a Romano La Russa, è un grave gesto di intolleranza", dice Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone. "Per chi avesse avuto ancora qualche dubbio, oggi si è capito chi sono i veri fascisti, coloro che mal sopportano il libero dibattito democratico e chi ha avuto il coraggio di esprimere un pensiero diverso dal loro. Il resto è fuffa".

"Per quattro anni e mezzo - continua Anelli - i consiglieri Pd hanno partecipato alla Commissione Antimafia senza evidenziare nessuna criticità e ora, di punto in bianco, si lamentano di presunti personalismi. Affermazioni che non stanno in piedi, la verità è che ormai il Pd si sente in campagna elettorale e ogni pretesto è buono per cercare visibilità anche a scapito delle istituzioni e del loro corretto funzionamento".