Vigili urbani, dimissioni lampo per molti neo assunti

Molti vigili urbani neo assunti a Milano si sarebbero già dimessi. Lo denunciano Fratelli d'Italia e la Lega, dopo averlo appreso durante un incontro informale tra i capigruppo in consiglio comunale e i sindacati della polizia locale, voluto da Riccardo Truppo, capogruppo di Fdi, per capire la situazione concreta del corpo a fronte di numerosi annunci di nuove assunzioni.

Secondo le cifre fornite da Truppo dopo l'incontro, gli agenti in servizio sono circa 2.650 compresi i 500 neo assunti, ma "questi ultimi - ha dichiarato l'esponente di Fdi - dopo essere stati formati e inglobati nel corpo, se ne sono già andati. Proprio così, si sono già dimessi". Questo, tra l'altro, significherebbe che siamo "lontani dai 3.200 vigili annunciati dall'assessore alla sicurezza Marco Granelli e dal sindaco Beppe Sala".

I 500 nuovi vigili erano stati annunciati a luglio del 2022, in tre diverse tranches: entro settembre di quell'anno i primi 120, a novembre del 2022 altri 120 e, nel corso del 2023, ulteriori 260. All'annuncio avevano fatto seguito i relativi bandi, con tanto di boom di candidature. Ma, stando alle cifre fornite ora, qualcosa deve essere andato storto se è vero quanto ha dichiarato Silvia Sardone della Lega, sempre dopo l'incontro tra i sindacati e i gruppi politici: "Altro che 500 assunti in più: dai tempi del sindaco Gabriele Albertini ci sono 600 agenti in meno, e i nuovi assunti se ne vanno a tempo di record".

Sotto accusa gli stipendi e l'organizzazione. I sindacati, tra l'altro, hanno lamentato, tra l'altro, che gli agenti sarebbero costretti, talvolta, a pagare di tasca propria il vestiario e a lavorare con veicoli non funzionanti. Inoltre intere parti del corpo di polizia locale non sarebbero impiegate nei turni serali. "Tornerò ad organizzare un tavolo lunedì prossimo", ha concluso Truppo, "aperto ai vigili e a tutti i politici che vorranno partecipare".