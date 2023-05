Cernusco, 5 Stelle contro il Comune sull'autenticazione delle firme per i referendum

Polemica a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, tra il Movimento 5 Stelle e l'amministrazione comunale. Motivo del contendere, il (presunto) rifiuto del municipio a concedere a una dipendente l'autorizzazione ad autenticare le firme per i referendum sulla sanità pubblica e le armi all'Ucraina, la cui raccolta è appena iniziata. Dal Movimento 5 Stelle replicano scrivendo al prefetto e promettendo un'interrogazione parlamentare, ma il sindaco di Cernusco nega che vi sia stato un diniego di natura politica e a sua volta fa sapere di aver scritto al prefetto per conoscere l'interpretazione corretta delle norme.

Riavvolgiamo il nastro. Secondo quanto reso noto dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Paola Pizzighini, il Comune di Cernusco sul Naviglio avrebbe negato a Olga Pirola, dipendente comunale, l'autorizzazione ad autenticare le firme. "L’interesse pubblico (...) è quello di garantire che la raccolta firme sia fatta nel rispetto della fede pubblica", ha commentato Pizzighini: "L’autorizzazione richiesta rientra in quelle a natura vincolata e non può essere soggetta a sindacato politico, ma al limite a motivazioni specifiche e contingenti di natura tecnico amministrativa". Di qui la lettera del movimento al prefetto di Milano, ma anche l'annuncio di un'interrogazione al ministro competente, presentata dal senatore brianzolo dei 5 Stelle Bruno Marton.

Diversa la versione dei fatti da parte dell'amministrazione cernuschese. "Nella decisione presa dal Comune non c'è nessun risvolto politico, ma semplicemente un'indicazione tecnica e organizzativa", si legge in una nota diffusa dal municipio, secondo cui nei giorni scorsi la dipendente aveva fatto richiesta di autenticare le firme, specificando verbalmente di volerlo fare fuori dalla sede comunale e dall'orario di lavoro. La segreteria generale, però, le aveva risposto che l'incarico di autenticare le firme "non avviene a richiesta dei dipendenti" ma a scelta del Comune, che da sempre ha individuato la segreteria generale come ufficio preposto a questo.

Secondo il Comune di Cernusco, la dipendente non ha opposto contrarietà alla risposta. L'amministrazione si è comunque dichiarata disposta a valutare se dotarsi di un "atto di organizzazione" per fornire il servizio di autenticazione fuori dalla sede comunale, poiché ovviamente la segreteria del Comune lo fornisce all'interno dell'ufficio. In ogni caso, anche il municipio ha scritto al prefetto, per conoscere l'esatta interpretazione. "Gli uffici comunali - ha dichiarato il sindaco Ermanno Zacchetti - hanno già inoltrato al prefetto i nostri chiarimenti, ovviamente senza nessuna considerazione politica, ma solo tecnica. Ci atterremo a eventuali differenti indicazioni che dovessero pervenire dalla prefettura".