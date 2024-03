Ci sono disabili che non riescono ad avere accesso prioritario negli ospedali

Approvata dal consiglio regionale una mozione per garantire l'accesso prioritario a persone con disabilità non visibili negli ospedali della Lombardia. Il testo era stato presentato dal Patto Civico, gruppo di opposizione, dopo varie segnalazioni di disservizi nel tentativo di accesso al Cup, accaduti appunto a persone con disabilità non visibili, circa l'80% del totale.

Il documento impegna la giunta regionale a verificare le procedure applicate negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie (sia pubbliche sia private accreditate) perché i pazienti con disabilità abbiano un effettivo accesso prioritario a servizi e cure. E, intanto che si procede con questa verifica, impegna la giunta a completare la predisposizione di sportelli dedicati nelle strutture sanitarie, a disposizione di disabili e di persone sopra i 70 anni.

"Siamo soddisfatti di avere portato all’attenzione del consiglio regionale una questione cruciale per il diritto alla salute", il commento di Luca Paladini, consigliere del Patto Civico: "La nostra mozione accolta in aula impegna Regione Lombardia alla messa in atto di un sistema capace di rispondere ai diritti dei pazienti che vivono con difficoltà maggiori e che, per una questione in primis di civiltà e rispetto della sofferenza, non possono continuare a vivere in balìa di file e attese interminabili". Da una parte si vigilerà sul diritto d'accesso alle cure, dall'altra a garantire comportamenti corretti per evitare abusi.