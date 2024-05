L'accusa ai consiglieri della Lega: si sarebbero filmati durante voto segreto su Vannacci

Seduta movimentata, martedì, in consiglio regionale. Prima gli insulti di Davide Caparini (Lega) a Luca Paladini (Patto Civico), finiti con l'allontanamento dall'aula del primo. Poi, durante il voto segreto a una mozione contro le recenti frasi di Roberto Vannacci sui disabili a scuola, è scoppiato un mezzo caos perché i consiglieri della Lega sono stati accusati dalle opposizioni di filmarsi a vicenda, coi telefonini, durante le operazioni di voto. Alcuni consiglieri di opposizione hanno reagito chiedendo di visionare i video. Federico Romani, presidente dell'aula, si è riservato di vederli prima di prendere decisioni in merito.

La mozione, che riguardava la tutela dell'inclusività nelle scuole, impegnava la giunta a intervenire per garantire l'inclusione scolastica con campagne di sensibilizzazione, e citava alcune dichiarazioni di Vannacci, nel frattempo candidato per la Lega alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. Il sospetto dei consiglieri di opposizione è che i leghisti, filmandosi, volessero "garantire" il voto di ciascuno di loro contro il testo, che poi è stato respinto dall'aula.

Le parole di Vannacci

In un'intervista a La Stampa, Vannacci aveva affermato tra l'altro che "classi con 'caratteristiche separate' aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare". Poi, specificatamente su chi ha disabilità o ritardi nell'apprendimento, ha affermato che (la risposta precedente) "non è discriminatoria", e che "un disabile non lo metterei a correre con uno che fa il record dei cento metri. Gli puoi far fare una lezione insieme, per spirito di appartenenza, a poi ha bisogno di un aiuto specifico. La stessa cosa vale per la scuola. Chi ha un grave ritardo di apprendimento si sente più o meno discriminato in una classe dove tutti capiscono al volo?".