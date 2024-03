Disabilità e caregiver, la Lombardia stanzia quasi 173 milioni di euro

Salvaguardare il contributo economico a favore dei caregiver e potenziare i servizi di sollievo e assistenza. Sono questi gli obiettivi che hanno portato alla delibera da parte della Giunta regionale della modifica al programma operativo a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza a e grave disabilità. Programma già approvato lo scorso dicembre e che ha una dotazione di quasi 173 milioni di euro.

"Lo stanziamento di risorse passa dai 10 milioni iniziali del 2023 a 17,5 milioni di euro stanziati per il 2024. Di questi, 3,5 milioni sono reperiti in Consiglio regionale, grazie a un Ordine del giorno al Bilancio, sottoscritto da tutta la maggioranza. A questi fondi bisogna infine sommare i 13 milioni del Fondo sanitario regionali", ha spiegato l'assessora alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini. Le rimodulazioni del contributo mensile ai caregiver, che inizialmente tra i 200 e i 350 euro mensili, consisteranno ora in circa 65 euro mensili.

"Per tutti i disabili con bisogni complessi - ha detto Lucchini - non ci sarà alcuna modifica rispetto alla programmazione dello scorso anno. Tutto ciò sarà possibile grazie anche a un contributo economico aggiuntivo, del valore massimo di 85 euro mensili a valore sul 'Fondo caregiver'. Saranno rimborsati in un'unica soluzione per un valore massimo di 595 euro per il 2024".

Nel concreto, la dotazione finanziaria per l'esercizio Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2024 ammonta a complessivi 172.556.132 euro di cui 137.945.000 euro (dal FNA 2023) destinati alle Misure B1 e B2, al Pro.Vi (progetto di vita indipendente) e al rafforzamento dei Punti Unici di Accesso. Altri 17,5 milioni del bilancio regionale, 13 milioni del Fondo Sanitario Regionale e 4.111.132 euro del Fondo caregiver familiare 2023.