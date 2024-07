Più facile aprire un distributore di idrogeno: tolto l'obbligo della colonnina di Gpl

Se si vuole aprire un distributore di idrogeno per automobili, non sarà più necessario (in Lombardia) installare anche un erogatore di metano e/o Gpl nella propria stazione di servizio. Lo stabilisce una modifica a una legge regionale del 2010, approvata martedì in consiglio regionale nell'ambito della legge di semplificazione normativa.

Il senso del provvedimento sta nell'incentivare lo sviluppo dell'idrogeno. Un obiettivo a cui lavora anche lo Stato, visto che, entro giugno 2026, sono in programma 36 stazioni, finanziate anche dal Pnrr, in punti strategici della rete stradale, tra cui (in Lombardia) a Carugate sulla Tangenziale Est (in entrambe le direzioni), a Mantova, a San Donato Milanese e a Torre d'Isola.

L'idrogeno in autotrazione viene impiegato, insieme all'aria, per generare energia elettrica e calore, dando come sostanza di scarto il vapore acqueo. I veicoli a idrogeno (o, per meglio dire, fuel cell) sono quindi a emissioni zero. Tuttavia per il momento la diffusione di questa tecnologia è decisamente limitata. L'idrogeno infatti è molto costoso da estrarre e distribuire, e un rifornimento costa circa 70 euro. Le auto a listino in Italia con tecnologia fuel cell sono soltanto due: Toyota Mirai (una berlina sportiva da 5 metri, che parte da 76mila euro) e Hyundai Nexxo (un Suv di segmento D, che parte da 78mila euro).

In Italia, tra gennaio e giugno 2024, non è stata immatricolata nemmeno un'auto a idrogeno. Nello stesso periodo del 2023, soltanto 2 Toyota Mirai. Secondo una ricerca di IDTechEx, l'idrogeno non rappresenta il futuro dell'autotrazione automobilistica: nel 2044 le auto a idrogeno saranno appena il 4% del totale. Meglio i camion (circa il 20%, cioè uno su cinque), per motivi legati alla maggiore autonomia e minor tempo di ricarica rispetto all'elettrico "puro".

Più idrogeno, meno Gpl

La Lombardia va dunque nella direzione di favorire la diffusione di questa tecnologia, e lo fa togliendo una "gabella" a coloro che vogliono installare una "colonnina" di idrogeno: non avranno più l'obbligo di installare anche il Gpl o il metano, nelle zone in cui questi carburanti sono carenti. Tuttavia, in Italia, il Gpl una delle alimentazioni che crescono di più: nel primo semestre del 2024 ha raggiunto una quota di mercato del 9,1%, contro il 10,8% delle full hybrid e il 14,6% delle diesel, da tempo in caduta libera. Merito del basso costo d'esercizio per una tecnologia certamente "vecchia" ma, per ora, in grado meglio di altre di non far dissanguare alla pompa i portafogli di molti automobilisti.