A Milano non si potrà fare propaganda russa nelle sale comunali

Nelle sale comunali di Milano saranno evitate iniziative di propaganda e disinformazione russa sulla guerra in Ucraina. È il senso di una mozione a prima firma di Giulia Pastorella (consigliera e deputata di Azione) approvata lunedì 5 febbraio dal consiglio comunale di Milano con 20 favorevoli, 3 astenuti e 1 contrario.

La mozione era stata depositata a fine gennaio per contrastare "iniziative di chiara ispirazione e propaganda russa in merito all'aggressione dell'Ucraina". Iniziative che, negli ultimi tempi, appaiono moltiplicarsi. "Fermo restando che, negli spazi privati, ognuno fa quel che vuole", ha spiegato Giulia Pastorella illustrando il documento, "l'intento è che non vi sia in alcun caso un avvicinamento del Comune di Milano, come istituzione, a eventi di propaganda di questo genere".

A tratti vivace il dibattito in aula. Per Marco Bestetti (Fratelli d'Italia), "impedire ex ante che qualcuno esprima idee diverse dalle nostre non è un principio sano. Il mondo occidentale contesta alla Russia proprio questo, e noi non possiamo contrapporre gli stessi metodi". Carlo Monguzzi (Europa Verde) ha ricordato di considerare Putin un criminale fin da quando era colonnello del Kgb, e di aver partecipato ad alcune manifestazioni di piazza della comunità ucraina. Ma ha aggiunto: "Questo è limitare la possibilità che chiunque esprima il proprio pensiero". Enrico Fedrighini (Misto), che ha chiesto con quali criteri gli uffici valuteranno se un evento è propagandistico, ha sottolineato che "negli spazi pubblici, su temi sensibili, si fa contraddittorio. Il ruolo del Comune di Milano non è, come nel Ventennio, fare commissioni per decidere chi dice la verità".

Come per fascismo e terrorismo

All'accusa di "censura preventiva", Giulia Pastorella ha replicato ricordando che, per eventi di chiara propaganda di fascismo e terrorismo, i regolamenti vietano già la concessione delle sale comunali. "Non è un'astratta limitazione della libertà di parola", ha affermato la consigliera di Azione nella replica finale: "Il punto è non mistificare la realtà, e non è questione di aree grigie o 'verità che sta nel mezzo'. Si vogliono evitare pratiche di propaganda, come già si evitano gli eventi che ispirano il terrorismo o il fascismo".

Alla fine si è trovata una 'quadra': saranno gli organi tecnico-politici che già intervengono sul controllo dell'uso degli spazi comunali a vigilare perché si evitino le iniziative ispirate dalla propaganda. Una soluzione che ha messo d'accordo molti dei consiglieri dubbiosi, ma non tutti: Fedrighini ha votato contro, i tre consiglieri di Europa Verde si sono astenuti e il centrodestra ha abbandonato l'aula al momento del voto.

Il caso di Modena

Modena è forse il più noto 'caso di scuola' sull'argomento. Il 20 gennaio si sarebbe dovuto tenere, in una sala comunale, un convegno sulla presunta 'rinascita' di Mariupol, città martire della guerra in Ucraina, occupata dai russi nel 2022 dopo mesi di terribile assedio, quasi distrutta. Il convegno, organizzato dall'associazione 'Russia Emilia Romagna', avrebbe di fatto propagandato l'occupazione russa in corso, particolarmente violenta, con molti morti tra i civili e una distruzione sistematica della città ucraina.

Il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, dopo qualche giorno di riflessione, ha ritenuto che l'incontro violasse lo Statuto del Comune di Modena e il regolamento d'uso delle sale comunali, e ha revocato la concessione della sala. Tuttavia il 20 gennaio si è tenuta, nella città emiliana, una grande manifestazione con oltre mille partecipanti contro la diffusione di propaganda russa in Italia, organizzata da Radicali Italiani e diverse associazioni di tutto lo Stivale.

Il convegno e il film a Milano

I recenti casi di Milano sono diversi, perché ospitati in spazi non comunali. Il 14 gennaio, alla libreria di estrema destra 'Ritter' in via Maiocchi, si è svolto un convegno sulla figura di Darya Dugina, figlia dell'ideologo del Cremlino Aleksander Dugin, scomparsa a Mosca nel 2022 in seguito all'esplosione di un'autobomba.

È invece in programma per il 13 febbraio, al Circolo di Unità Proletaria di viale Monza, la proiezione del film russo "Il testimone", una pellicola promossa dall'amministrazione russa che racconta di presunti crimini di guerra da parte dei soldati ucraini e, nel contempo, 'assolve' quelli russi. Per lo stesso giorno, in piazza Gorla, davanti al Circolo, è stata convocata una manifestazione contro la propaganda russa. Per il film "Il testimone" si può parlare di un vero e proprio 'tour' che sta toccando molte città italiane: in alcune di queste, la proiezione è stata cancellata perché sarebbe stata ospitata in uno spazio pubblico.

La guerra ibrida

Da più parti si sottolinea che questi eventi non sarebbero un semplice 'esercizio' di libertà di opinione e parola, ma direttamente ispirati da centri di propaganda russa che, sfruttando proprio la libertà concessa in Occidente (e non concessa, ad esempio, proprio in Russia), tentano di instillare disinformazione e bugie sulla guerra in corso. Un tipo di guerra definita "ibrida", da cui occorre proteggersi. Di qui la mozione ora approvata dai consiglieri comunali di Milano.