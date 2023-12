Il consigliere che vuole vietare l'ingresso dei Suv a Milano (e fa polemica contro Alfa Romeo)

Un provvedimento per vietare i Suv a Milano. Ad annunciarlo è Marco Mazzei, consigliere comunale eletto con la Lista Sala, già noto per la sua intransigenza nei confronti delle automobili, ma anche, ultimamente, degli scooter, ai quali non perdona soprattutto il parcheggio selvaggio. L'occasione, l'annuncio che il nuovo B-Suv di Alfa Romeo si chiamerà 'Milano', in onore alla città che ha visto nascere la Casa del Biscione.

L'occasione è l'annuncio che il nuovo B-Suv di Alfa Romeo si chiamerà 'Milano'. Il protagonista è Marco Mazzei, un consigliere comunale eletto con la Lista Sala, già noto per la sua intransigenza nei confronti delle automobili, ma anche, ultimamente, degli scooter, ai quali non perdona soprattutto il parcheggio selvaggio. E il 'teatro' è il nuovo social network di Meta, Threads, abbracciato da Mazzei con entusiasmo da quando (da qualche giorno) è disponibile anche in Europa.

"Proprio mentre stavo pensando di presentare un ordine del giorno per impedire l'accesso a Milano ai Suv, ecco che arriva Alfa Romeo che chiama Milano il suo prossimo Suv. Cavolo, mi dispiace rovinarvi la presentazione di aprile, ma forse potreste giocare di creatività e rinominarlo iononentroaMILANO", ha scritto su Threads il consigliere Mazzei.

Per la cronaca, l'Alfa Romeo Milano sarà un B-Suv, cioè un'auto lunga poco più di 4 metri. Come termine di paragone, i B-Suv sono ad esempio la Toyota Yaris Cross, la Citroen C3 Aircross, la Renault Captur, la Fiat 600 e auto simili. "Suv" non è quindi sinonimo necessariamente di "auto enorme, ingombrante". Vietare l'ingresso genericamente ai Suv, compresi quelli appena citati, e permettere invece che entrino berline ben più ingombranti, come la stessa Alfa Romeo ne produce (vedasi la Giulia, più lunga del futuro Alfa Milano), suona piuttosto incomprensibile.

Il consigliere a cui Sala ha affidato la sicurezza stradale

Forse, però, si tratta solo di una 'boutade' pre-natalizia con tanto di sarcasmo nella proposta di cambiare il nome del Suv Alfa in 'io non entro a Milano'. Mazzei è presidente della sottocomissione mobilità attiva a Palazzo Marino e, da ottobre 2023, a capo della task force voluta dal sindaco Beppe Sala sulla sicurezza stradale.