Stop agli alcolici in vetro nei minimarket di notte: il sì "bipartisan" a Milano

Sarà limitata la vendita, a Milano, delle bevande alcoliche in vetro nei minimarket. Un ordine del giorno in tal senso, presentato da Alessandro Verri della Lega, è stato approvato lunedì dal consiglio comunale con 24 favorevoli, 2 contrari e un astenuto. Il testo chiede all'amministrazione di individuare uno strumento che preveda il divieto di vendita di bevande alcoliche in vetro, indeterminate zone della città, durante le ore notturne (ad esempio dalle 22 alle 6).

I quartieri individuati nel testo dell'ordine del giorno sono Corvetto, Calvairate, San Siro, Giambellino, Quarto Oggiaro, Ponte Lambro, Niguarda, Lambrate, Gratosoglio, Baggio, via Padova-viale Monza e la stazione di Porta Garibaldi. "Quartieri dove spesso i minimarket diventano luoghi dove acquistare bevande alcoliche a poco prezzo", ha detto Verri illustrando l'ordine del giorno, "per poi utilizzare i contenitori di vetro e aumentare il degrado nella zona. Spesso i pezzi di vetro sono usati anche come armi".

Tra i favorevoli all'ordine del giorno anche alcuni consiglieri di maggioranza come il capogruppo del Pd Filippo Barberis e i suoi colleghi di partito Michele Albiani e Alessandro Giungi, nonché Tommaso Gorini, capogruppo di Europa Verde.