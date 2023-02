Elezioni: ai seggi di Milano stop alla divisione tra uomini e donne

Stop alle file ai seggi divise per genere a Milano. La decisione è del Comune, che ha pubblicato tre video per supportare presidenti di seggio, scrutatori e scrutatrici, e in uno di questi, realizzato con la collaborazione di Arcigay, dà indicazioni ai presidenti affinché, il giorno delle elezioni, si distribuiscano elettori ed elettrici in una sola fila. Il tutto in vista delle elezioni regionali che si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

I registri elettorali sono divisi per legge in base al genere, per cui, nella maggior parte dei casi, i presidenti seguono questo criterio per gestire il flusso di persone. "Si tratta di una pratica in uso da decenni - si legge in una nota di Palazzo Marino - ma che da diversi anni viene contestata perché discriminante e lesiva nei confronti delle persone transgender e non binarie. Mettersi in fila in base al genere assegnato alla nascita costringe, nei casi in cui esso non corrisponda alla propria identità o espressione di genere, a coming out forzati che possono sfociare in situazioni di imbarazzo o disgusto, a causa delle quali molte persone sono portate a scegliere di rinunciare al voto".

Per questo, il Comune di Milano suggerisce ai presidenti di seggio di tenere i registri vicini e procedere all'identificazione della persona solo quando arriva il suo turno, "optando - si legge ancora nella nota - per una modalità non discriminante e maggiormente rispettosa dell’identità di genere di ciascuno".

"In poco più di un anno abbiamo avuto tre appuntamenti elettorali, che hanno richiesto sforzi non indifferenti a tutta la macchina organizzativa del Comune", ha dichiarato Gaia Romani, assessora ai servizi civici: "Tre sfide che ci hanno anche permesso, però, di toccare con mano quali fossero gli aspetti da migliorare ed efficientare. E prima di tutto infatti abbiamo voluto intervenire affinché il diritto di voto fosse garantito, nella massima serenità, a ogni persona. Purtroppo la divisione per genere basata su un sistema binario dei registri elettorali, prevista da una legge dello stato, non ci consente di intervenire oltre. Ma con questa iniziativa, proviamo a fare un passo in avanti e dare una risposta alle tante realtà e associazioni che da anni fanno azioni di sensibilizzazione, denunciando una regola discriminante e per nulla rispettosa delle persone transgender e non binarie".