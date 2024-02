A Milano si torna a parlare delle domeniche senz'auto

A Milano potrebbero tornare le domeniche a piedi. Il condizionale è d’obbligo perché, per il momento, si tratta di un’idea lanciata dai due consiglieri comunali dei Verdi, tuttavia l’idea potrebbe presto approdare nelle sedute del parlamentino milanese.

“Da settimane siamo al lavoro su un nuovo modello per reintrodurre le ‘domeniche a piedi’, per permettere alle persone di sperimentare una città più libera dalle auto - hanno chiosato in una nota congiunta i consiglieri di maggioranza Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini -. Siamo fiduciosi che presto anche questa proposta troverà spazio di discussione in aula consiliare”.

Domeniche a piedi, ma non solo. “Abbiamo bisogno di una campagna di comunicazione efficace e capillare, che sensibilizzi i cittadini sui rischi legati all'esposizione ad aria fortemente inquinata e li informi quando si superano i limiti UE, come fatto a Londra dal sindaco Sadiq Kahn - hanno continuato i due esponenti della lista verde -. Inoltre crediamo serva urgentemente un piano con azioni per ridurre le emissioni nei momenti di emergenza come quello che stiamo vivendo: come la temporanea gratuità dei mezzi pubblici e blocchi del traffico mirati”.

Secondo i due politici milanesi le misure proposte (decisamente costose) dovrebbero essere finanziate da Regione Lombardia che, invece, “continua a battagliare contro L' Unione Europea per derogare alla normativa sulla qualità dell' aria”, hanno precisato i due politici.

Tra Milano e hinterland, comunque, l’aria è irrespirabile da giorni. Attualmente è in vigore una sorta di “blocco del traffico” (specialmente nell’hinterland milanese, dato che si tratta degli stessi divieti di AreaB). Da inizio 2024 sono stati registrati 15 giorni con valori di Pm10 superiori al muro dei µg/m³ e Le norme europee tollerano lo sforamento del “muro” solo per 35 giorni all’anno. La situazione, comunque, potrebbe cambiare nei prossimi giorni, quando sono previste le prime piogge.