Bilancio, esaminati tutti gli emendamenti al Dup: lunedì il voto a palazzo Marino

Si è concluso nel pomeriggio di giovedì 9 giugno l'esame del consiglio comunale del Dup, il documento di programmazione 2022-2024. Lunedì, come da accordi tra maggioranza e opposizione il documento sarà messo ai voti del parlamentino.

Tra gli emendamenti approvati ha avuto parere positivo la proposta del consigliere di Milano Popolare di istituire una Fondazione Musei per Milano "a cui affidare le attività comprendenti tutti i relativi beni immobili e mobili di proprietà del comune al momento della costituzione, afferenti la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale delle raccolte museali milanesi". Un ente, sul modello della Fondazione Scala, riguardo alle strutture e offerte culturali della città. L’emendamento, che non comporta spesa, ha ottenuto il parere positivo degli assessori Emmanuel Conte (bilancio) e Tommaso Sacchi (cultura) e dovrebbe dar vita ad un apposito "gruppo di lavoro".

Approvato anche un emendamento della maggioranza sul tema delle case popolari per aumentare la a quota degli alloggi dei Servizi abitativi pubblici di Milano destinati alle persone indigenti che passerà dal 20% al 40% e, per i primi tre anni, i relativi canoni saranno coperti dagli stanziamenti del comune. L’emendamento, a firma del Partito democratico e del gruppo Beppe Sala sindaco, è stato approvato con voto unanime. "Un provvedimento importante per contrastare la grave emergenza abitativa in atto", ha detto il consigliere del Pd Federico Bottelli, illustrando l’emendamento. "Vorrei ricordare che attualmente la domanda di case popolari da parte degli indigenti è pari quasi al 50% delle richieste totali – ha spiegato durante il suo intervenuto il consigliere del gruppo Beppe Sala sindaco Gabriele Rabaiotti -. Anche quest’anno è importante stanziare i fondi per assegnare nel prossimo bando una quota di alloggi popolari destinati agli indigenti superiore a quella che Regione Lombardia ci permette secondo legge".