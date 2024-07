Bufera su Meghnagi (comunità ebraica): Avs minaccia di portarlo in Tribunale

Comunità ebraica "protetta da Fratelli d'Italia", anche se "le malefatte di quei giovani (i militanti di Gioventù Nazionale 'beccati' da Fanpage con espressioni razziste e antisemite, n.d.r.), per noi ebrei, sono intollerabili". Alleanza Verdi Sinistra? "Si devono vergognare" a parlare di ambiguità nella lettera con cui la premier, e leader di Fdi, Giorgia Meloni ha condannato il razzismo e l'antisemitismo nel suo partito, perché "loro non hanno mai condannato l'attacco del 7 ottobre". E ce n'è anche per il Pd: "Dov'è il vecchio Pd che difendeva noi ebrei?". Quanto a Fanpage, "perché non va a mettere le cimici nei centri sociali o nelle moschee?".

Sono alcune delle posizioni di Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica milanese, emerse da un'intervista di mercoledì al Corriere della Sera, che hanno suscitato diverse polemiche nel mondo politico cittadino. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato, a tal proposito, di "posizionamento politico" da parte di Meghnagi: "La settimana scorsa ha detto che i sindaci di Milano e Bologna strizzano l'occhio alle parti più estreme palestinesi, io non so a cosa si riferisca, è il suo posizionamento politico. Ci sono persone, rappresentanti della comunità ebraica, che hanno una fede politica e la sua è quella, non c'è alcun dubbio. A me pare che l'amministrazione comunale abbia dimostrato di sapere da che parte stare. Se (Meghnagi, n.d.r.) evitasse queste provocazioni sarebbe meglio. Se non le vuole evitare, me ne faccio una ragione".

La rabbia di Avs: "Risponderà in Tribunale"

Molto arrabbiato Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, che parla di "parole infamanti e false" nei confronti di Avs: "La nostra condanna dell'eccidio del 7 ottobre, da parte di Hamas, è stata ferma e immediata, senza alcuna ambiguità, ed è rintracciabile nelle mie dichiarazioni in aula di questi mesi. È un rovesciamento plateale della realtà dei fatti, un assurdo e immotivato attacco ad Avs da parte del presidente Meghnagi, che ha parlato da uomo di un partito della destra italiana. Chi cerca di attribuirci l'etichetta di antisemita, ha sbagliato indirizzo".

E i leader di Alleanza Verdi-Sinistra, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno rincarato la dose, annunciando azioni in Tribunale: "Parole infamanti e false", quelle di Meghnagi su Avs, "di cui dovrà rispondere nelle sedi giudiziarie. La nostra condanna dell'orribile attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre è stata immediata e senza alcuna ambiguità, ed è rintracciabile in tutti gli atti parlamentari di questi mesi. Chi si deve vergognare è Meghnagi".

Il Pd: "Fa politica e difende Fdi"

Dura anche la reazione di Alessandro Capelli, segretario metropolitano del Pd, secondo cui "mentre il centrodestra elegge in Europa chi celebra la X Mas e alcune delle più alte cariche fanno fatica a definirsi antifasciste, con in casa i busti di colui (Mussolini, n.d.r.) che fu complice della deportazione di 8.500 ebrei italiani, il presidente Meghnagi usa le pagine dei quotidiani per fare politica, generando confusioni. Non riesce a nascondere il suo posizionamento strumentale vicino a questa destra. Mentre Liliana Segre ha usato parole di angoscia rispetto a quantoemerso dall'inchiesta di Fanpage, Meghnagi attacca la testata e difende Fdi. Il Pd è andato con una delegazione a esprimere alla comunità ebraica solidarietà dopo il massacro del 7 ottobre".

Nella polemica interviene anche Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione, che ha lasciato il Pd proprio sulla questione di Hamas. Secondo il consigliere, "tra Sala e Meghnagi ci sono incomprensioni che devono essere chiarite", ma l'amministrazione di Sala "è sempre stata attenta alle istanze del mondo ebraico e alla difesa della democrazia israeliana". Tuttavia per Nahum "c'è un problema serio di antisemitismo di sinistra. Troppo facile, per Capelli, tacciare il presidente della comunità di vicinanza con la destra quando, nella sua giovanile, hanno sdoganato il termine 'genocidio' in riferimento al dramma umanitario di Gaza".