Regionali, la Lega chiede 'l'election day' il 12 e 13 febbraio

Election day il 12 e 13 febbraio anche in Lombardia. Questa la richiesta della Lega per le prossime elezioni regionali, che in questo modo si terrebbero contemporaneamente nella nostra Regione e nel Lazio.

Il consiglio federale del Carroccio, ascoltati i pareri del governatore lombardo Attilio Fontana e del coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti, fanno sapere fonti del partito mentre è in corso la riunione di via Bellerio, "ritiene auspicabile accorpare le elezioni regionali lombarde con quelle del Lazio previste il 12 e 13 febbraio 2023". La decisione sarebbe arrivata all'unanimità.

In base alla modifica della legge elettorale appena approvata dal consiglio regionale, le elezioni in Lombardia potrebbero tenersi dal 5 febbraio al 7 maggio. L'obiettivo del centrodestra potrebbe essere anticiparle il più possibile per dare meno spazio alla campagna elettorale del candidato per il centro sinistra Pierfrancesco Majorino e di Letizia Moratti, candidata invece con il Terzo polo.