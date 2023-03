Chi è Elena Lucchini, assessore alla Famiglia e disabilità di Regione Lombardia

L'assessore alla Famiglia, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia è Elena Lucchini, confermata dunque dopo la breve "supplenza" nella scorsa legislatura. Il suo nome è uno di quelli in "quota Lega" della nuova squadra Fontana.

La 39enne di Voghera (Pavia) è laureata in Scienze Biologiche e Biomediche presso l’Università degli Studi di Pavia. Nel 2016, dopo dieci anni di militanza nel partito, diventa il primo segretario cittadino donna della Lega Nord della sua città. Viene candidata alla Camera dei deputati nelle elezioni politiche del 4 marzo 2018 dal centrodestra nel collegio uninominale: con 70.421 voti è il deputato più votato della Lombardia. Entra a far parte della Commissione VIII, Ambiente, territorio e lavori pubblici e diventa capogruppo della Lega in commissione.

Si candida capolista della Lega Salvini Premier nel 2020 alle elezioni amministrative di Voghera, dove viene eletta. Il partito nel 2021 la nomina Responsabile Lega Lombarda - Dipartimento tutela biodiversità e benessere animale. L’11 novembre 2022, terminata l’esperienza in Parlamento, viene nominata assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità della Regione Lombardia in sostituzione del neo ministro Alessandra Locatelli. Alle elezioni regionali in Lombardia del 2023 viene eletta consigliere nella circoscrizione di Pavia e con 7.680 preferenze personali risulta essere la leghista più votata in Lombardia e in assoluto la candidata più votata nella provincia.