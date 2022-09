Elezioni politiche: gli eletti alla Camera e al Senato a Milano

Con i risultati definitivi per quanto riguarda i collegi plurinominali si va a completare la composizione del nuovo Parlamento. Nei collegi plurinominali non conta "chi vince" perché i deputati e i senatori sono assegnati su base proporzionale, a patto che la lista abbia ottenuto almeno il 3% a livello nazionale. Alla Camera, la zona di Milano e Monza è suddivisa in due collegi (P01 e P02). Vediamo gli eletti.

Camera P01

P01 comprende quattro collegi uninominali: il risultato, per quelli, è stato di 3 a 2 per il centrodestra. In particolare, negli scontri diretti, sono stati eletti Laura Ravetto (Lega), Cristina Rossello (Fi) e Riccardo De Corato (Fdi). E poi Benedetto Della Vedova (+Europa) e Bruno Tabacci (Impegno Civico).

Per quanto riguarda il collegio plurinominale, Fdi ottiene due deputati: Giorgia Meloni (che però è stata eletta anche in un uninominale) e Stefano Maullu. Anche la terza in lista, Lucrezia Mantovani, è stata eletta in un uninominale, per cui diventa deputato Lorenzo Malagola, ex consigliere comunale a Milano per Forza Italia. La Lega ottiene un deputato: non sarà Laura Ravetto (eletta all'uninominale) ma Igor Iezzi.

Nel centrosinistra, il Pd ottiene due deputati: il capolista Enrico Letta (che deve optare però per un altro collegio plurinominale, in Veneto, dove il Pd ha preso meno voti. La legge prevede questo) e Lia Quartapelle. Entrerà quindi Gianni Cuperlo, ex presidente del partito. Ottiene un deputato l'Alleanza Verdi-Sinistra: sarà il sindacalista Soumahoro Aboubakar.

Giuseppe Conte viene eletto deputato per il Movimento 5 Stelle: era capolista anche altrove, ma questo è il collegio in cui il movimento ha preso meno voti. Entra infine alla Camera la consigliera comunale di Milano Giulia Pastorella, eletta con Azione-Italia Viva: il capolista Enrico Costa è stato infatti eletto anche in un altro collegio plurinominale, dove la lista ha preso meno voti.

Camera P02

I quattro collegi uninominali di P02 sono andati tutti al centrodestra: Andrea Crippa (Lega), Paola Frassinetti (Fdi), Lucrezia Mantovani (Fdi) e Marco Osnato (Fdi).

Nel plurinominale, per il centrodestra, Fdi ottiene due deputati: saranno Giulio Tremonti e Fabio Pietrella (presidente di Confartigianato Moda), 'saltando' Paola Frassinetti eletta in un uninominale. La Lega ottiene un deputato: sarà Fabrizio Cecchetti. E anche Forza Italia ottiene un deputato: non sarà Marta Fascina, eletta anche in un uninominale, ma l'ex assessore regionale Fabrizio Sala.

Due i deputati eletti per il Partito democratico nel centrosinistra: Matteo Mauri e l'attuale segretaria metropolitana del partito Silvia Roggiani.

Sara Montrasio entra alla Camera per il Movimento 5 Stelle. Infine è eletto Enrico Costa per Azione-Italia Viva.

Senato P02

Il collegio plurinominale del Senato comprende le zone di Milano e Pavia. Nei collegi uninominali la sfida è stata tre a uno per il centrodestra: Gian Marco Centinaio (Lega), Ignazio La Russa (Fdi) e Isabella Rauti (Fdi) contro il solo Antonio Misiani (Pd).

Nel plurinominale, Fdi ottiene due senatori: non saranno Ignazio La Russa e Daniela Santanché, eletti entrambi nei rispettivi collegi uninominali, ma Sandro Sisler e Paola Mancini. Un senatore sarà della Lega: l'ex viceministro Alessandro Morelli entrerà al posto dei capilista Matteo Salvini (eletto altrove, sempre nel plurinominale) e Giulia Bongiorno (eletta in un collegio uninominale della capitale). Via libera in Forza Italia per Licia Ronzulli, perché Silvio Berlusconi, capolista, è stato eletto in un uninominale.

Nel centrosinistra, il Pd ottiene due senatori: saranno Carlo Cottarelli e Simona Malpezzi. Per l'Alleanza Verdi-Sinistra entra il sindacalista Tino Magni, perché la capolista Ilaria Cucchi è stata eletta in un uninominale.

Per il Movimento 5 Stelle passa Elena Sironi. Entra infine in Senato Mariastella Gelmini, per Azione-Italia Viva, perché il capolista Matteo Renzi è stato eletto in un altro plurinominale.