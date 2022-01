Fontana ha detto che la Moratti sarebbe un ottimo candidato a presidente della repubblica

La Regione Lombardia ha scelto i tre 'grandi elettori' che si recheranno a Roma per partecipare, insieme ai rappresentanti delle altre Regioni e ai parlamentari, all'elezione del nuovo presidente della repubblica. Si tratta del presidente della giunta Attilio Fontana (Lega), del presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi (Lega) e del consigliere del Movimento 5 Stelle Dario Violi, che ha vinto la 'battaglia' all'interno dell'opposizione con Fabio Pizzul (Pd).

Il governatore ha avuto 47 voti, Fermi 31 e il consigliere grillino 22. Il capogruppo del Partito democratico Fabio Pizzul, che si contendeva il posto spettante all'opposizione con Violi, ha ottenuto 17 voti. I consiglieri presenti alla votazione erano 75 su 80: c'è stata soltanto una scheda bianca. La seduta è iniziata con un raccoglimento di silenzio in ricordo di David Sassoli, presidente del parlamento europeo, scomparso nella notte dopo un ricovero.

Commentando la situazione sull'elezione del successore di Sergio Mattarella, Fontana ha confermato la sua preferenza per Silvio Berlusconi ed ha aggiunto che, se l'ex premier non dovesse farcela, "Letizia Moratti potrebbe essere un ottimo candidato". La sua vice nella giunta regionale, ha detto Fontana, "oltre alle indubbie capacità che ha dimostrato nella sua storia, sarebbe la prima donna eletta come presidente della repubblica". Stessa opinione per Fermi: prima scelta Berlusconi ma, "qualora non ci fosse, è chiaro che la Moratti sarebbe un grande orgoglio".

In quanto a Mario Draghi, attuale presidente del consiglio, secondo Fontana deve proseguire a lavorare per l'Itaia: "E' sicuramente un valore aggiunto". Sulla possibilità da molti ventilata che possa essere eletto al Quirinale, Fontana ha preferito non commentare: "Sono questioni di carattere squisitamente politico che deciderà chi dovrà decidere".