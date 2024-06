Affluenza elezioni europee e comunali a Milano: sabato alle 23 ha votato il 16%

Urne aperte per le Europee e le Comunali in diversi comuni milanesi. Milano fa parte della circoscrizione Nord-Occidentale: Alle 23 di sabato, a Milano, ha votato il 16,17% degli aventi diritto per scegliere chi porteremo in Europa. La percentuale sale di poco (16,43%) in Lombardia.

Il dato complessivo per le Comunali, invece, sale al 19%. Nel Milanese devono scegliere nuova giunta e sindaco 68 Comuni; 11 hanno più di 15mila abitanti. Il Comune con l'affluenza più alta è stato Vizzolo Predabissi (24,52%), mentre la più bassa è a Casorezzo con il 15,77%.