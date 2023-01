Regionali, Berlusconi ricorda il suo esordio del '94: "La Lombardia è la mia casa"

"La Lombardia è la mia casa, il luogo in cui è nato tutto quello che ho realizzato". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video messaggio in vista delle elezioni regionali, che è stata l'occasione per ripercorrere la sua storia.

L'ex presidente del Consiglio ha fatto riferimento alla sua "discesa in campo" del 1994 ed è poi passato a elencare le sue imprese, citando Milano 2, Milano 3 e l'Edilnord, ma anche la sua paternità della tv commerciale e di Forza Italia. "Qui, con il Milan - ha continuato Berlusconi - sono diventato il presidente del club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale". E ad essere riferite dal Cav sono anche le recenti vittorie del Monza, con la sua veloce ascesa alla serie A.

"Da quasi trent'anni a questa parte, la Lombardia ha scelto costantemente il buon governo di Forza Italia e del centro-destra che ha consentito alla nostra regione di essere una delle aree più avanzate d'Europa, con un Pil pari o superiore a quello di molte nazioni europee - ha sostenuto il Cav -. A febbraio la Lombardia torna al voto e Forza Italia è impegnata a fianco del governatore Fontana, che merita la riconferma. Sono sicuro che con Attilio Fontana, con le donne e gli uomini di Forza Italia, il 2023 sarà l'anno della ripresa".