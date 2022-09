Elezioni politiche 25 settembre 2022: fac simile, candidati, come si vota

E' quasi tutto pronto per le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022. Si voterà dalle 7 alle 23, dopodiché inizierà in tutta Italia lo spoglio delle schede elettorali. Il rinnovo di Camera e Senato avviene con tempi anticipati rispetto alla naturale scadenza del 2023, in seguito alle dimissioni del governo presieduto da Mario Draghi, a cui ha fatto seguito lo scioglimento del Parlamento decretato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Com'è fatta la scheda

Il sistema elettorale per Camera e Senato è il medesimo: misto proporzionale e maggioritario. L'elettore avrà una scheda per la Camera (colore rosa) e una per il Senato (colore giallo), concepite allo stesso modo. Sulla scheda vengono stampati i nomi dei candidati al collegio maggioritario (uninominale) aggregati per coalizioni. Sotto ciascun nome, sono stampati i simboli dei partiti che lo appoggiano con (ciascuno) fino a quattro candidati per il collegio proporzionale (plurinominale).

Come si vota

L'elettore dispone di diverse modalità di voto. Se vuole votare soltanto per l'uninominale, gli basterà tracciare una croce sul nome del candidato uninominale prescelto. Se vuole votare anche per il plurinominale, traccerà una croce anche sul simbolo del partito preferito. Tracciando la croce soltanto sul simbolo del partito, il voto si trasferisce automaticamente anche al candidato per l'uninominale. Non c'è voto disgiunto: non si può quindi votare per un candidato all'uninominale e contemporaneamente per un partito che non appoggia quel candidato, ma ne appoggia un altro. In questo caso, la scheda verrà considerata nulla.

I collegi e i candidati

Il territorio di Milano e Città metropolitana è suddiviso in alcuni collegi uninominali. Due o più di loro compongono un collegio plurinominale. Per la Camera dei Deputati, la città di Milano ha tre collegi uninominali: Loreto, Bande Nere e Buenos Aires. Grosso modo, Buenos Aires corrisponde al centro storico e alla prima fascia semiperiferica, fino alla circonvallazione esterna. Loreto corrisponde alla fascia dalla circonvallazione esterna al confine cittadino nei Municipi 2, 3, 8 e 9. Bande Nere lo stesso, ma nei Municipi 4, 5, 6 e 7. Fuori città, gli altri collegi uninominali sono quelli di Sesto San Giovanni, Legnano, Rozzano e Cologno Monzese.

Per quanto riguarda il Senato, la città di Milano è divisa in due collegi uninominali: uno comprende Loreto-Sesto San Giovanni, l'altro Bande Nere-Buenos Aires. Fuori città, il collegio di Cologno Monzese comprende il resto del territorio dell'ex provincia.

Le schede

Di seguito il fac simile della scheda elettorale: in rosa quello del collegio U8 (Bande Nere) della Camera dei Deputati, in giallo quello del collegio U3 (Milano) del Senato.