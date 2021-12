La Città metropolitana di Milano al voto: le liste e i candidati

Domenica 19 dicembre si vota per eleggere il nuovo consiglio della Città metropolitana di Milano. Come è noto, si tratta di elezioni a cui non partecipano i cittadini, ma soltanto i consiglieri comunali e i sindaci del territorio. E sempre loro possono candidarsi ed essere eletti. Il sindaco metropolitano è, di diritto, il sindaco del capoluogo. Quindi Beppe Sala. L'assetto è tale dal 2014, dalla cosiddetta Legge Delrio. Da quel momento a Milano e in altre nove città, la provincia è stata sostituita dalla Città metropolitana con il nuovo metodo elettorale indiretto.

Cinque le liste che concorreranno alla votazione: C+, Insieme per la Città metropolitana, Lega, Fratelli d'Italia e Città dei territorio - ecologista solidale civica. L'unica cosa certa, al momento, è appunto il sindaco metropolitano, che sarà Beppe Sala. L'attuale vice sindaca Michela Palestra (sindaca di Arese) è candidata e verrà presumibilmente riconfermata nel ruolo. Il sindaco sceglierà poi alcuni consiglieri a cui conferire deleghe, come gli assessori nei Comuni.

I capolista e i milanesi

Il centrosinstra, con la lista C+, sceglie di non presentare un capolista: tutti i candidati sono in ordine alfabetico. In testa quindi Andrea Arosio, giovane (classe 1996) consigliere comunale di Cologno Monzese per la lista Cologno Solidale e Democratica. Dal Comune di Milano arrivano i consiglieri Bruno Ceccarelli, Diana De Marchi, Valerio Pedroni e Beatrice Uguccioni.

Nessun 'milanese' (dei tre consiglieri di Forza Italia) nella lista Insieme per la Città metropolitana, che a sua volta sceglie di schierare tutti in ordine alfabetico: la prima in lista è dunque Laura Aldini, consigliera comunale di Segrate.

La Lega schiera invece tre capolista: i sindaci di Parabiago e Sesto San Giovanni, rispettivamente Raffaele Cucchi e Roberto Di Stefano, e il consigliere comunale di Milano Samuele Piscina, unico del capoluogo in lista.

Fratelli d'Italia presenta vari capolista: Paolo Bianchi, per dieci anni sindaco di Mediglia ed ora consigliere comunale nella stessa città. Poi Alberto Pozzoli, consigliere comunale di Opera, Carmine Lanzetta, consigliere comunale di Tribiano, e Simona Sanfelici, consigliera comunale di Cesano Boscone. Nessuno dal capoluogo.

Infine, la lista Città dei territori, che non segue l'ordine alfabetico, presenta come capolista il sindaco di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra. Al secondo posto l'unica esponente del capoluogo: la consigliera comunale di Europa Verde Francesca Cucchiara.

Le liste in dettaglio

C+

(espressione del centrosinistra)

AROSIO ANDREA Nato a SEGRATE (MI) il 02/05/1996 BERNARDI LINDA MARIA Nata a MILANO (MI) il 27/06/1954 BETTINELLI SARA Nata a CUGGIONO (MI) il 06/11/1981 BONFADINI LAURA Nata a MILANO (MI) il 01/01/1966 CAMERONI GRAZIELLA Nata a ABBIATEGRASSO (MI) il 19/06/1952 CAPUTO DANIELA Nata a MILANO (MI) il 14/08/1975 CECCARELLI BRUNO Nato a MILANO (MI) il 03/02/1976 DE MARCHI DIANA ALESSANDRA Nata a MILANO (MI) il 28/03/1959 DEL BEN DANIELE Nato a ROSATE (MI) il 04/01/1956 FALCO NICOLETTA Nata a NOLA (NA) il 26/11/1962 FESTA PAOLO Nato a MILANO (MI) il 07/07/1963 GRIGUOLO MARCO Nato a MILANO (MI) il 02/05/1988 IMPIOMBATO ANDREANI AURORA ALMA MARIA Nata a MILANO (MI) il 04/12/1971 LOVATI MARTA Nata a MAGENTA (MI) il 26/10/1999 MANTOAN GIORGIO Nato a MILANO (MI) il 08/12/1994 MAVIGLIA ROBERTO Nato a MILANO (MI) il 27/05/1970 NASTA SERENA Nata a SARONNO (VA) il 04/06/1979 NEGRI ALFREDO SIMONE Nato a MILANO (MI) il 05/07/1980 PALESTRA MICHELA Nata a MILANO (MI) il 19/03/1973 PEDRONI VALERIO Nato a MELZO (MI) il 10/10/1977 PRUITI RINO CARMELO VINCENZO Nato a MILANO (MI) il 25/04/1963 UGUCCIONI BEATRICE LUIGIA ELENA Nata a MILANO (MI) il 12/10/1970 VASSALLO FRANCESCO Nato a LAURITO (SA) il 02/01/1970 VENERONI DARIO Nato a VIMODRONE (MI) il 14/07/1958

Insieme per la Città metropolitnaa

(espressione di Forza Italia)

ALDINI LAURA Nata a MILANO (MI) il 08/07/1968 AMBROSETTI GIORDANO BRUNO Nato a MILANO (MI) il 22/10/1956 BALDINI MATTEO Nato a BISCEGLIE (BA) il 01/06/1971 CARANO LARA Nata a MILANO (MI) il 07/07/1971 COCUCCI VERA FIAMMETTA SILVANA SOLANGE Nata a MILANO (MI) il 14/10/1975 COLOMBO MASSIMO Nato a RHO (MI) il 07/01/1967 DE VITO ALESSANDRO Nato a LEGNANO (MI) il 14/09/1989 DI LAURO ANGELO ANTONIO Nato a SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 28/04/1965 GOBBI PAOLO Nato a MELZO (MI) il 17/07/1981 GOI STEFANIA Nata a MILANO (MI) il 06/01/1984 GULLO ANTONINA Nata a ALTAMURA (BA) il 30/11/1965 MERCANTI ALESSANDRA Nata a MILANO (MI) il 08/12/1975 OLINI MILENA Nata a MILANO (MI) il 27/02/1966 SEGALA MARCO Nato a VIZZOLO PREDABISSI (MI) il 27/04/1988 VARIATO FRANCESCO Nato a MILANO (MI) il 16/09/1968 VERDERIO GIORGIO Nato a MILANO (MI) il 24/02/1966

Lega

CUCCHI RAFFAELE Nato a LEGNANO (MI) il 03/09/1971 DI STEFANO ROBERTO Nato a MILANO (MI) il 24/08/1977 PISCINA SAMUELE Nato a MILANO (MI) il 14/01/1990 BAVUTTI ANNA Nata a MILANO (MI) il 11/05/1964 COLOMBO CHRISTIAN Nato a RHO (MI) il 05/10/1997 COLOMBO LINDA Nata a MAGENTA (MI) il 02/05/1988 COLOMBO SILVIA Nata a CASTELLANZA (VA) il 31/12/1973 FAGNANI VANESSA Nata a CASSANO D'ADDA (MI) il 04/03/1971 FUSCO ETTORE Nato a MILANO (MI) il 28/12/1969 IMBERTI MANUEL Nato a MILANO (MI) il 25/05/1992 PAPINI LUCA Nato a MILANO (MI) il 22/06/1964 PORRATI MONICA Nata a CUGGIONO (MI) il 24/04/1969

Fratelli d'Italia

BIANCHI PAOLO Nato a VIZZOLO PREDABISSI (MI) il 19/02/1971 POZZOLI ALBERTO Nato a VIZZOLO PREDABISSI (MI) il 17/02/1980 LANZETTA CARMINE Nato a VIZZOLO PREDABISSI (MI) il 12/12/1994 SANFELICI SIMONA Nata a MILANO (MI) il 10/08/1983 BARBISAN MARIA GRAZIA TERESA Nata a MILANO (MI) il 18/09/1954 BONFIGLIO MARIA STEFANIA Nata a MAGENTA (MI) il 25/12/1987 DIBISCEGLIE DANIEL Nato a MILANO (MI) il 07/02/1991 CUOMO GIOVANNI Nato a SAN DONATO A MILANESE (MI) il 13/03/1976 VILLANI GUGLIELMO Nato a ABBIATEGRASSO (MI) il 07/09/1984 TAGLIAVIA GENNY Nata a MILANO (MI) il 02/09/1997 VETTESE SIMONA Nata a MILANO (MI) il 04/12/1998 LUPI DANIELA Nata a MILANO (MI) il 14/11/1968

Città del territorio - ecologista solidale civica

(espressione di liste civiche, sinistra e Verdi)