«5 Stelle con la sinistra anti Sala»: l'appello della pentastellata Bedori insieme al candidato della sinistra radicale

L'appello congiunto della consigliera uscente con Mariani (candidato sindaco di Milano in Comune e Civica Ambientalista) e Rizzo (consigliere uscente di Milano in Comune)

Movimento 5 Stelle e sinistra estrema insieme contro Beppe Sala. Per il momento non è una notizia ma l'auspicio di una fetta di pentastellati milanesi, ormai usciti allo scoperto, nell'ambito del dibattito interno al movimento su cosa fare in vista delle elezioni comunali dell'autunno 2021. I 5 Stelle non hanno ancora un candidato sindaco e, al momento, non si può escludere al cento per cento che il leader politico nazionale, l'ex premier Giuseppe Conte, non trovi il modo di sostenere Sala fin dal primo turno, come parte del movimento vorrebbe.

Di tutt'altro avviso Patrizia Bedori, consigliera comunale in carica, che guarda ormai apertamente alla sinistra e firma un appello insieme al consigliere di Milano in Comune Basilio Rizzo (che ha già annunciato di non ricandidarsi) e al candidato sindaco di Milano in Comune e Civica Ambientalista, Gabriele Mariani, chiedendo un'alleanza anti-Sala.

«Insistiamo affinché il Movimento 5 Stelle e le liste civiche democratiche e di sinistra disponibili si uniscano per creare in città un forte polo autonomo civico, di sinistra e ambientalista», si legge nell'appello firmato dai tre: «Il centrodestra traccheggia ad individuare un loro candidato, per l'affermarsi di fatto di un consociativismo degli affari immobiliari che pervade in modo negativo la vita civile. Il centrosinistra è impegnato nella moltiplicazione delle liste, ma non avanza alcuna proposta innovativa sul modello di sviluppo cittadino, come se la pandemia e la grave crisi economica non avessero insegnato niente».

Secondo Mariani, Rizzo e Bedori, «si ha il dovere di creare una proposta unitaria, che risponda al mondo del lavoro sacrificato dalle scelte del governo e alla grave crisi economica della città prodottasi con la pandemia, che ha colpito soprattutto i ceti popolari e le periferie. Non è il momento discorsi singoli pur rispettabili, ma di creare una voce forte e corale che risponda alle esigenze dei cittadini/e per una città non diseguale e protettiva dei ceti popolari».

Se il Movimento 5 Stelle alla fine facesse una scelta diversa (ad esempio trovando un accordo con Sala), la Bedori lascerebbe e verrebbe ricandidata nelle liste di Mariani.