Elezioni a Milano, crolla l'affluenza: appena il 47 per cento. Più bassa nel Municipio 1

E' crollata, alle 15 di lunedì ad urne chiuse, l'affluenza degli elettori a Milano in occasione delle elezioni comunali per eleggere il sindaco e i presidenti dei nove Municipi. Secondo le prime stime, si è attestata intorno al 47,7 per cento degli aventi diritto al voto. Un crollo se si pensa che, nel 2016, al primo turno andò a votare circa il 54 per cento degli elettori e il 51 per cento al successivo ballottaggio tra Beppe Sala e Stefano Parisi.

Con tutte le 1.248 sezioni pervenute, l'affluenza è al 47,69 per cento. Solo nel Municipio 3 supera la metà degli aventi diritto (50,82 per cento), mentre è più bassa in centro storico (44,57 per cento). Intanto, dagli exit poll, sembra che Sala si avvii verso la vittoria al primo turno, con forchette che lo portano anche fino al 58 per cento a seconda dell'istituto di sondaggistica. Lo sfidante Bernardo potrebbe non superare il 40 per cento dei consenti.