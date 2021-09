La lista civica di Milano che si presenta solo nel Municipio 9

Una lista civica, totalmente composta da persone che non svolgono attività politica, si presenta a Milano, alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, ma soltanto in uno dei nove municipi cittadini (il nono) e non per il consiglio comunale. Si chiama "Al centro i cittadini" e sosterrà il candidato presidente di centrodestra Giuseppe Lardieri.

"Vogliamo esprimere la centralità della cittadinanza rispetto alla politica ed alla pubblica amministrazione, non a torto spesso percepite come estranee all'interesse di chi incarna (i cittadini) la loro stessa ragion d'essere", si legge in una nota della lista, che candiderà al municipio imprenditori, professionisti, presidenti di associazioni di quartiere e un ex generale dei carabinieri. "Gente dei quartieri, che si è occupata dei problemi del suo quartiere oppure intende iniziare adesso, avendo come solo obiettivo il tanto decantato bene comune", si legge ancora.

L'obiettivo? "Mettere - continua la nota - le periferie al centro, stimolando chi occuperà la poltrona di Palazzo Marino a tradurre in fatti concreti le promesse disattese di sempre, anche grazie all’apporto costruttivo di un uomo, Giuseppe Lardieri, che ci ha provato nell’amministrazione ormai prossima a scadenza, già come presidente di questo municipio milanese, ottenendo buoni risultati, nei limiti delle sue attribuzioni, riuscendo spesso a superare l’ostilità ideologica preconcetta di una giunta comunale certamente lontana dalla sua formale appartenenza politica".