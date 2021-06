"Se il centrodestra non si sbriga, tra un po' dovrà fare un sorteggio", ha detto Albertini

"Se il centrodestra aspetta ancora a scegliere il candidato sindaco, dovrà fare un sorteggio": lo ha provocatoriamente detto Gabriele Albertini, sindaco di Milano per nove anni dal 1997 al 2006 e ora possibile vice del candidato che ancora non c'è, dopo essere stato corteggiato a lungo da Matteo Salvini per ricandidarsi in prima persona e avere detto di no.

L'ex primo cittadino, intervistato da 24 Mattino su Radio 24, ha anche aggiunto di conoscere Andrea Farinet, l'ultimo nome emerso dopo la rinuncia di Oscar di Montigny. Professore alla Liuc di Castellanza e ai master della Bocconi, Albertini l'ha conosciuto da imprenditore frequentando proprio un corso all'ateneo di via Sarfatti. "Mi ha mandato un sms chiedendomi un consiglio, ed io gli ho detto guarda, non so cosa consigliarti, ancora un po’ che aspettano dovranno fare un sorteggio", ha raccontato Albertini in radio. "Poi ho saputo che si era incontrato con Berlusconi e Salvini e quindi gli ho augurato buona fortuna".

Albertini, infine, ha ribadito la sua disponibilità a fare il vice sindaco, "purché non sia ritenuto un ostacolo", riferendosi alle remore in merito da parte di Forza Italia (ancora stizzita per la "telenovela" di Albertini sulla sua candidatura a sindaco: prima no, poi nì, poi ancora no; ma anche perché Albertini si era detto indisponibile a fare il vice di Maurizio Lupi) e di Fratelli d'Italia (che vorrebbe per sé quel posto).