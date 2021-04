Albertini sarebbe un ottimo sindaco, ha detto Attilio Fontana

Per il momento, comunque, il centrodestra non ha svelato chi sarà lo sfidante di Beppe Sala

Il primo endorsement "pesante" per Gabriele Albertini è firmato Attilio Fontana. Il governatore della Regione ha detto che l'ex primo cittadino sarebbe un ottimo sindaco per Milano: "Ho grande stima personale di Albertini, ci sentiamo, con lui ho un ottimo rapporto, e sono convinto che potrebbe essere un ottimo sindaco di Milano", ha detto ai microfoni di SkyTg24 nella mattinata di martedì 20 aprile.

In questi ultimi giorni — ha poi puntualizzato Fontana — non ci siamo sentiti" e l'argomento candidatura non è stato toccato. "Con Albertini parliamo di grandi progetti e prospettive per la Lombardia e Milano. Lui ha ancora l'entusiasmo di quando ha iniziato a fare attività amministrativa", ha spiegato il governatore.

Elezioni comunali a Milano, la situazione

Per il momento Beppe Sala è l'unico candidato a sindaco di peso per le prossime elezioni comunali. Il centrodestra non ha ancora svelato (ufficialmente) su chi punterà. Circola il nome dell'ex primo Gabriele Albertini, ma si tratta di un'ipotesi.

Lega, Forza Italia e Fdi cercano lo sfidante del sindaco uscente da quasi un anno, ma finora i nomi emersi non hanno convinto particolarmente tutti i leader dello schieramento. Sembrava che fosse cosa fatta — qualche mese fa — per il manager Roberto Rasia dal Polo, ma le sue quotazioni sono in netta discesa.

Salvini, negli ultimi giorni, da un lato ha detto che la priorità ora è vaccinare contro il covid la popolazione, facendo intendere che per parlare di candidato sindaco c'è tempo; dall'altro ha aumentato le telefonate ad Albertini, già sindaco di Milano dal 1997 al 2006, che pare essere, dai sondaggi, l'unico in grado di costringere Sala al "testa a testa". Colui che si definiva "amministratore di condominio" quando reggeva Palazzo Marino ha obiettivamente lasciato un buon ricordo alla città e ai milanesi.