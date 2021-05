Forza Italia apre sulla candidatura di Albertini, Tajani: "Spero ci ripensi"

Per il momento sembra intravedersi un accordo tra Lega e Forza Italia ma manca ancora il via libera di Fdi

Continua il pressing su Gabriele Albertini per spingerlo a candidarsi a sindaco di Milano. E anche Forza Italia, fino ad ora abbastanza "fredda" nei confronti dell'ex primo cittadino, ha aperto uno spiraglio su una sua possibile candidatura. "Mi auguro che Albertini ci ripensi", ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, ai microfoni di Rtl102.5 nella mattinata di martedì 11 maggio.

Tajani, parlando delle possibili candidature di Bertolaso e Albertini, ha detto "Sono due ottimi candidati, che rappresentano il mondo civico e vanno un po' al di là dei confini dei partiti". Entrambi "permetterebbero al centrodestra di poter governare con figure civiche".

Per il momento non c'è ancora unità del centrodestra sul candidato a sindaco per le elezioni amministrative d'autunno anche se, dopo le parole di Tajani, sembra che Lega e Forza Italia abbiano trovato un accordo. Mancherebbe, dunque, il terzo "via libera": per il momento, infatti, non c'è stato nessun endorsement da parte di Fratelli d'Italia. Lo stallo su Albertini, inoltre, ha causato anche frizioni, soprattutto tra Lega e Fdi, che stanno affrontando la questione dei candidati a sindaco delle città più grandi del Paese che andranno alle urne (Roma, Torino, Napoli, Bologna e, appunto, Milano).

Ma se si intravede un accordo tra i partiti di Salvini e Berlusconi non è ancora chiaro se l'ex inquilino di Palazzo Marino accetterà una eventuale candidatura: "Come faccio — ha detto Albertini — a cambiare idea dopo aver scritto una lettera che mi ha creato dei disagi ma che è la pura verità e non è modificabile se i tre re magi mi propongono di rifare il sindaco".