Ritorna Albertini: «Potrei aiutare di Montigny», ma solo se saranno i partiti a cercarlo

Non è lui a "cercarlo", ma se quacluno glielo chiederà, potrebbe fare il vice sindaco. Il ritorno in scena di Gabriele Albertini si consuma a martine dell'inaugurazione del nuovo campus di Architettura al Politecnico, martedì mattina, parlando con i giornalisti presenti. Già oggetto di un serrato corteggiamento da parte del leader della Lega Matteo Salvini per ricandidarsi a sindaco di Milano (le elezioni si terranno il 10 e 11 ottobre 2021), Albertini aveva detto no, poi forse sì, poi nuovamente no, soprattutto per ragioni familiari, ma il ticket con lui vice sindaco di un "civico" non è mai stato totalmente escluso dalla coalizione.

In pole position per la candidatura a primo cittadino c'è ora Oscar di Montigny, manager di Mediolanum: «Lo vedo bene - ha detto Albertini - è una persona con una grande motivazione. Stava bene dov'era, ma vuole spendersi per la città e penso che i valori ideali che lo muovono siano un argomento solido per fare bene».

«Se mi cercano...»

Ma, ha aggiunto l'ex sindaco, «per le cose dove servono concretezza e pragmatismo, qualcuno che l'ha già fatto forse può aiutarlo», riferendosi palesemente a sé stesso, perché poi ha aggiunto: «Dipende però se lo vorranno perché non sono io a cercarlo». Il centrodestra lo cercherà? Non è detto. Non è un mistero che il suo rifiuto a candidarsi sia stato percepito da alcuni come un "tira e molla" piuttosto sterile, anche se ci ha messo del suo l'oggettiva difficoltà del centrodestra nel trovare un nome. Potrebbe darsi, quindi, che alla fine la coalizione decida di non "servirsi" dell'esperienza dell'ex sindaco di Milano.

Di Montigny ancora in riflessione

Oscar di Montigny è attualmente il più "papabile" tra i nomi emersi negli ultimi mesi. Lui, che dichiara ancora di essere in una fase di riflessione sulla candidatura, sul suo blog continua a preferire ragionamenti di lungo termine, sulle sfide complesse della nostra epoca a livello globale, rispetto alle considerazioni più pragmatiche riguardo al "qui ed ora". «In tutto il mondo è raro trovare classi politiche capaci di una visione di lungo periodo: la ricerca del consenso immediato pregiudica ogni sforzo di rinnovamento, e anche chi è mosso dai fini più nobili rimane condizionato dai vecchi schemi», per esempio. Nel frattempo si prepara a incontrare i partiti di centrodestra.