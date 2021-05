Elezioni a Milano, "salta" nel giro di poche ore la candidatura di Annarosa Racca (Federfarma)

«L'ipotesi della mia designazione non ha alcuna concretezza». Così, a metà pomeriggio, la presidente di Federfarma Lombardia (ed ex presidente di Federfarma nazionale) Annarosa Racca, milanese classe 1952, "stronca" sul nascere la sua candidatura a sindaca di Milano per l'autunno del 2021 per il centrodestra.

Il suo nome era stato avanzato in mattinata dal leader della Lega Matteo Salvini, in vista del vertice pomeridiano tra i leader di centrodestra a livello nazionale. Sul tavolo, oltre alla scelta dei candidati a sindaco di Milano e Roma, quella del presidente del Copasir. Ambrogino d'Oro nel 2016, Racca, secondo Salvini, avrebbe potuto essere «il profilo femminile che potrebbe mettere tutti d'accordo».

Dapprima, durante la giornata, Racca ha confermato l'interlocuzione. Poi, a pochi minuti dall'avvio del vertice, ha di fatto ammesso che non vi sono margini. Ha tenuto comunque a ribadire che l'ipotesi del suo nome «rappresenta senz'altro un riconoscimento» per il lavoro delle farmacie e dei farmacisti della Lombardia nel pieno della pandemia covid, «che si sono confermati uno dei punti di riferimento imprescindibili per i cittadini e per le stesse istituzioni».

I nomi che circolano

Improbabile che si arrivi a un nome per la candidatura a sindaco del centrodestra già lunedì. Resta in corsa il manager di Pellegrini, Roberto Rasia, che però non è stato mai veramente considerato da Fdi e Fi. Resta in corsa anche Maurizio Lupi, l'unico "politico" apparentemente in corsa, sostenuto soprattutto da Fi. Non sono cadute le possibilità di Fabio Minoli, ex deputato di Fi ora a capo della comunicazione di Bayer, né quelle dell'avvocato penalista Luca Santa Maria. E ultimamente si è parlato anche dell'imprenditrice Diana Bracco.