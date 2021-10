Elezioni comunali, oggi i ballottaggi: i comuni al voto, le informazioni

Di nuovo al voto. Oggi, domenica 17 ottobre, è il giorno dei ballottaggi per le elezioni comunali 2021. Nella città metropolitana di Milano sono tre i comuni che non hanno eletto il sindaco al primo turno: si vota a Peschiera Borromeo, Cassano d'Adda e Nerviano.

Le sezioni elettorali saranno aperte oggi dalle ore 7 alle ore 23, e domani, lunedì 18 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio e la conta dei voti, con i comuni che sapranno chi sarà il nuovo primo cittadino.

Sulla scheda elettorale ci saranno i nomi dei due sfidanti - i candidati che hanno ottenuto più preferenze al primo turno - e i simboli dei partiti che li sostengono. Per votare basta tracciare una "X" sul nome del candidato sindaco scelto. Non è possibile invece il voto disgiunto, cioè votare un candidato e un partito collegato al rivale.

Ballottaggio a Peschiera Borromeo

A Peschiera la sfida sarà tra Augusto Moretti - sostenuto dal centrodestra compatto - che ha raccolto il 34,30% dei voti e Marco Malinverno, centrosinistra, che al primo turno ha portato a casa il 31,50.

La sfida si annuncia molto equilibrata, con i due candidati che il 3 e 4 ottobre scorsi si sono staccati di 261 voti.

Ballottaggio a Cassano d'Adda

A Cassano d'Adda al ballottaggio si "scontrano" Fabio Colombo - centrodestra, 38,56% dei voti al primo turno - e il vicesindaco uscente Vittorio Caglio, centrosinistra, 38,51%.

È probabilmente una delle sfide più equilibrata d'Italia. Il distacco tra i due al primo turno è stato di soli quattro voti. Decisivi nella partita saranno i voti che sono andati a Marco Antonio Galbusera, che con le sue civiche ha portato a casa il 20,76% delle preferenze.

Ballottaggio a Nerviano

A Nerviano il ballottaggio è tra Massimo Cozzi - sindaco uscente della Lega, 39,27% - e la civica Daniela Colombo, 30,56.

Cozzi è sostenuto dal Carroccio e da due civiche, mentre la Colombo ha puntato su tre liste civiche, "Tutti per Nerviano", "Scossa civica" e "Gente per Nerviano". Fondamentali per l'esito della sfida saranno i voti che al primo turno sono andati al Pd - Alfredo Franceschini, 19,74% - e a Sergio Garavaglia, poco oltre il 10, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia.